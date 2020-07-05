The Daily Beast tarafından paylaşılan bir habere göre teknoloji milyarderi Elon Musk, haftalığı 7.500 dolar olan bir çevrimiçi okulun açılmasına bağışta bulundu. Los Angeles'ta faaliyet gösteren okulun, Musk’ın aile ofisi başkanı Jared Birchall tarafından kurulduğu söyleniyor.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu ve CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz yıllarda beş çocuğunu ülkenin en prestijli okullarından alarak kendi kurduğu Ad Astra’ya yerleştirmişti. Daha sonraları bazı SpaceX çalışanlarının çocuklarına da eğitim vermeye başlayan okul, kâr amacı gütmeyen ve çocukların tamamen ‘eleştirel düşünce’ üzerine eğitildiği bir kurum olarak biliniyor.

The Daily Beast’in haberine göreyse kendi okulunda yalnızca sınırlı sayıda öğrenciye eğitim veren Musk, Los Angeles’ta kâr amaçlı bir okula ilk bağışta bulundu. Daily Beast’in ortaya çıkardığı dosyalara göre eylül ayında açılması planlanan Astra Nova isimli okul, Elon Musk’ın aile ofisi başkanı Jared Birchall tarafından kuruldu.

Bu okulda haftada bir çevrimiçi ders 7.500 dolar:

Uzaktan eğitim, özellikle içinde bulunduğumuz koronavirüs pandemisi boyunca birçok ebeveyn için yeni bir gerçeklik halini aldı. Musk’ın ön ayak olduğu okul Astra Nova da bu videoyu izleyen ve 10 Temmuz’a kadar dönüş yapan “8-14 yaşları arasında akademik açıdan ciddi, yaratıcı ve nazik öğrencileri” uzaktan eğitime davet ediyor.

The Daily Beast’e göre burada esas sorun, Astra Nova’da bir günlük çevrimiçi dersler için haftalık 7.500 dolar okul ücreti istenmesi. Bu da Astra Nova’yı, ultra zenginler hariç hiç kimsenin erişemeyeceği bir okul haline getiriyor.

Öte yandan Astra Nova’nın müdürü Joshua Dahn, The Daily Beast’e Musk’ın yeni girişimin yönetiminde yer almadığını ancak ilkel rolünü doğruladığını söyledi. Dahn, yaptığı açıklamada “Elon, ilk bağışta ve Astra Nova’nın kurulması için bazı temel idari yardımlarda bulundu. Fakat Elon’ın okulla hiçbir mali ilgisi ve okulda hiçbir çocuğu yok” ifadelerini kullandı.

Astra Nova, Eylül 2021 tarihinden itibaren tam zamanlı eğitim vermeyi planlıyor. Bu noktada ne Elon Musk ne Jared Birchall ne de Musk’ın çevresinden herhangi bir kişi, Musk’ın Astra Nova’yla olan ilişkisi hakkında yorum yapmadı.