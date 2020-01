Elon Musk, SoundCloud'da Kendi Yaptığı Şarkıyı Paylaştı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, hafta başında kendi yaptığı bir şarkıyı paylaşacağını söylemişti. Sosyal medya kullanıcıları bundan şüphe etse de Musk, bugün SoundCloud'da "Don’t Doubt ur Vibe" isimli şarkısını yayınladı.

Cuma günleri genellikle yeni müzik parçalarının piyasaya çıktığı gündür ancak bu seferki müzik parçası beklenmedik bir kaynaktan geldi: SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk. Ünlü girişimci, hafta başında “Don’t Doubt ur Vibe” isimli bir şarkı yazdığını ve Emo G Records'tan yayınlanacağını söylemişti.

Sosyal medya kullanıcıları, Musk'ın gerçekten şarkı yapıp yapmadığından emin olamamışlardı ancak bugün bu şüpheler yerini gerçeklere bıraktı. Musk'ın şarkı sözleri için çok zaman harcamadığı düşünülüyor çünkü şarkıda sürekli olarak şu sözler tekrar ediliyor: "Don’t doubt your vibe / Because it’s true / Don’t doubt your vibe / Because it’s you" (Hislerinden şüphe etme / Çünkü o doğru / Hislerinden şüphe etme / Çünkü o sensin)

Albümün habercisi olabilir:

Musk, şarkıyı kendisinin söylediğini belirtirken müzik altyapısınınsa EDM olarak bilinen elektronik müzik türünde oluşturulduğunu ifade etti. Tesla CEO'su, şarkıyı kaydederken çekilmiş fotoğraflarını da paylaştı ve şarkının yapım sürecinin beklediğinden daha zor geçtiğini söyledi. Musk, müzikal tweet'leri arasında kullanıcılarına Corona virüsü konusunda mesaj vermeyi de ihmal etmedi.

Musk'ın bu şarkısının bir albümün habercisi olup olmadığı bilinmiyor. Bununla birlikte Tesla hisselerinin yükselmesi, Musk'ın hakaret davasından beraat etmesi, Starlink projesi için uzaya 60 yeni uydunun fırlatılması ve SpaceX'in ticari uçuş programında iyi bir ilerleme kaydetmesi gibi gelişmeler; Elon Musk'ı mutlu edip bu şarkıyı yazdırmış olabilir.

Elon Musk, eğlenceli paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Daha önce de birçok kez gündem olan Musk, Tesla’nın Şangay’daki üretim hattından çıkan ilk Tesla Model 3’ün lansmanında tuhaf dansıyla ortamdaki herkesi gülmekten kırıp geçirmişti. Çin menşeli ilk Model 3’leri müşterilerine teslim etmenin gururunu yaşayan Güney Afrika asıllı Amerikalı girişimcinin sahnede yaptığı ilginç dansın videosuysa internet ortamında milyonlarca kez izlenmişti.

Musk'ın yeni şarkısını buraya tıklayarak gidebileceğiniz SoundCloud sayfasından ya da aşağıdaki pencereden dinleyebilirsiniz.

İşte Elon Musk'ın yaptığı şarkı: