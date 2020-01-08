Elon Musk, Webtekno’ya Yanıt Verdi ve Twitter 1 Dakikalığına Güzelleşti

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Tesla ve SpaceX’in sıra dışı CEO’su Elon Musk, bugün Çin’deki Gigafactory fabrikasının açılış konuşması sırasında yaptığı dans ile gündeme oturmuştu. Görüntülere küçük bir Webtekno dokuşu yaptık, Elon Musk yanıt tüm dünya 1 dakikalığına güzelleşti. Twitter'daki şahane ortamdan kesitleri aktarıyoruz.

Twitter’da ortam şahane. 30 milyonu aşkın takipçisi ve her seferinde ortalığı karıştıran paylaşımlarıyla Elon Musk olmasa eminiz ki çekilmez bir yer olurdu. Zira kendisi, sosyal medya kültürünü çok iyi biliyor. Her türlü davranışı başkaları mizah malzemesi yapmadan bu görevi de kendisi üstleniyor.

7 Ocak’ta Çin’de yaptığı fabrika açılışı sırasındaki dans görüntülerini de yine kendisi Twitter hesabından paylaşmıştı. Bütün dünya Musk’ın eğlenceli üslubuna alışıktı ama iş mizah olunca Türkiye’den çoğu kişinin haberi bile yoktu. Taa ki bugüne kadar..

Elon Musk’ın paylaştığı dans görüntülerine küçük bir dokunuş yaparak paylaşmıştık:

Kendisini bir de bu şekilde izleyen Elon Musk ise Webtekno’ya şöyle bir yanıt verdi:

Her ne kadar bir kelime de olsa bu yanıt, Elon Musk’ın Türk takipçileri için yeterliydi. Twitter, yine mizahın sadece bize özgü bir ortammış gibi sahneye çıktık. Webtekno’nun Elon Musk’tan aldığı yanı sonrası ortam epey renklendi.

İşte Elon Musk’ın yanıtına gelen cevaplar...

Böyle dansa ancak Bağcılar'dan Tesla talebi gelebilirdi:

elon musk

elon musk webtekno

Biz de yeni öğrendik :D

Düşünsenize, evet diyormuş... (Olur mu olur):

elon musk

Tesla hesabını takip et, 2 arkadaşını etiketle...

elon musk

Webtekno'nun videosundan sonra Tesla hisseleri tavan:

webtekno

Bak onu biz de çok merak ediyoruz:

elon musk

Fırsattan istifade gezegenler arası beyin göçü:

elon musk

Üçüncü Dünya Savaşı başlamadan başka gezegene gitmem için yardımcı olur musun?

eLon mUsk: Tm, al.

elon musk

Trendlerde 1 numarayız.

elon musk

Video fazla olur haber yapalım dedik...

Dolaylı mı? Bizce bayağı doğrudan oldu ama...

elon musk

elon musk

Teknoloji gelişiyor bro, biz ne yapalım:

elon musk

Olur getirelim:

elon musk

Klasik son:

elon musk

as bayrakları webtekno
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