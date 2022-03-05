Elon Musk: Starlink, Rus Medyasına Sansür Getirmeyecek

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bazı devletlerin ısrarına rağmen Starlink'in Rus medyası kaynaklarını engellemeyeceğini duyurdu. Musk, buna sebep olarak 'ifade özgürlüğünü' desteklemesini gösterdi.

Tüm dünya Rusya-Ukrayna savaşını konuşurken dünyanın en zengin insanı Elon Musk’tan da bu konuda bir hamle gelmişti. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhalio Federov’un çağrısına yanıt veren Musk, uydu interneti sağlayıcısı Starlink’e ait uyduların ülkede aktif olduğunu açıklamış ve ücretsiz hizmet verileceğini aktarmıştı.

SpaceX CEO’su, daha sonra yaptığı açıklamalarda ise Starlink kullanımı hakkında Ukrayna’ya uyarılarda bulunmuştu. 50 yaşındaki ünlü milyarder, uydu internet hizmetinin kullanımının hedef alınabileceğini söyleyerek dikkatli olunması gerektiğini ifade etmişti. Şimdi de bu konu hakkında Musk’tan bir açıklama daha geldi.

Musk: Rus medyasına yönelik bir hamle yapılmayacak

Savaşın başlamasının ardından birçok dijital platformun ve ülkenin Rus medyasına yönelik yaptırımlar yaptığı biliniyordu. Musk da bu konuyla ilgili Twitter üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna’nın içinde bulunmadığı bazı ülkelerin, Starlink’e Rus medyasını engellemeye yönelik talepte bulunduğunu aktaran Musk, ifade özgürlüğüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bazı hükümetler (Ukrayna dışında) Starlink’e, Rus medya kaynaklarını engellemesi talebinde bulundu. Silah zoru olmadığı sürece böyle bir şey yapmayacağız. İfade özgürlüğünü desteklediğim için üzgünüm.”

Musk’ın bu açıklamasına tepki gösterenler de oldu. Birçok insan Rus medyasının yanlış bilgi içeren bilgiler paylaşarak propaganda yaptığını; bunun da işgale destek vermek olduğunu ifade etti. Ayrıca Musk’ın, SpaceX’in siber güvenliğe odaklandığını; bu sebeple de Starship ve Starlink V2’de gecikmelere yol açabileceğini aktardığını da belirtelim.

Starlink'in bu hamlesi, sansür ve yasaklarla ilgili yaptırımları gündeme getirdi

Musk’ın bu açıklamasının bazı soru işaretleri beraberinde getirdiğini de söylemek gerek. Şu an olağanüstü bir durumun için de olsak da bu açıklamalar, Starlink’in hizmet verdiği bölgelerde sansür konusundaki yasakları dinlemeyebileceği ve hükümetlerin aksine hareketler yapabileceği anlamına geliyor olabilir.

Bunun savaş olmadığı zamanlarda nasıl gerçekleşeceği, hukuksal altyapısının nasıl olacağı ve yasaklara uyulmaması durumunda ne gibi sonuçların ortaya çıkacağı ise merak konusu olmuş durumda.