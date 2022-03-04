Elon Musk'tan Ukrayna'da Starlink Kullanımı Hakkında Uyarı

Elon Musk, bu akşam saatlerinde yaptığı bir açıklama ile Ukrayna'da SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink'in kullanımı hakkında 'hedef alınma ihtimaline karşı' uyardı.

Elon Musk, SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink, geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmeler sonrası Ukrayna'da ücretsiz bir şekilde hizmet vermeye başlamıştı. Elon Musk'tan bu akşam saatlerinde gelen bir açıklama ise Ukrayna'da Starlink kullanımı hakkında uyarı niteliğinde oldu.

İnternete erişmede yaşanan sıkıntılar sonrası Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mikhail Federov, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile Elon Musk'a seslenmiş, Starlink'i Ukrayna'da aktif etmesini istemişti. Bu istekten saatler sonra Elon Musk Twitter hesabından “Starlink hizmeti şu anda Ukrayna’da aktif. Daha fazla terminal yolda'' şeklinde bir tweet atarak çağrıya yanıt vermişti. Bu gelişmenin üzerinden henüz iki gün geçmişti ki Musk'tan bir uyarı geldi.

''Starlink'in hedef alınma ihtimali yüksek''

Musk yine Twitter üzerinden yaptığı bir açıklama ile Ukrayna'da kullanılabilir durumda olan tek iletişim sisteminin Starlink olduğuna ve bu sebeple de bazı olumsuz durumlar yaşanabileceğine işaret etti.

Musk açıklamasında ''Önemli uyarı: Starlink, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde hala çalışan tek Rus olmayan iletişim sistemi, bu nedenle hedef alınma olasılığı yüksek. Lütfen dikkatli kullanın'' ifadelerine yer verdi.