SpaceX Müşterilerinden Dish Network’e Karşı Destek İstiyor

Elon Musk’ın sahip olduğu SpaceX bugün Starlink müşterilerine sürpriz bir e-posta gönderdi. Kablosuz ağ konusunda müşterilerden yardım isteyen şirket, Dish Network’e karşı kongre üyelerine dilekçe yazmalarını istedi.

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Starlink uydularına bağlanmak için kullanılan çanağın hareket halinde de kullanılabilmesinin mümkün olduğunu ancak henüz yasal izinleri alamadığı için bunun şu anda mümkün olmadığını açıklamıştı. Bunun üzerine ABD'de faaliyet gösteren Dish Network isimli firma Musk’a tepki göstermiş ve yetkisiz şekilde mobil Starlink kullanımının şirketin uydu ve TV servislerinde sorunlar yaratacağını açıklamıştı.

Bu konuyla alakalı Dish Network, Federal İletişim Kurulu (FCC)’na bir mektup bile göndermişti. Mektupta SpaceX’in hareket halinde olan bir Starlink kullanmasının yasadışı olduğunu FCC’in kamuoyuna açıklaması gerektiği yer almıştı. Bu durumun ardından iki şirket arasında 12GHz bandı olarak bilinen bir dizi radyo frekansı da dahil olmak üzere birçok konuda adeta bir savaş ortaya çıkmıştı.

SpaceX’e göre ABD müşterileri için Starlink kullanılamaz olabilir

İki şirket arasında çıkan bu sürtüşmenin asıl sebebi yukarıda da yazdığımız gibi 12GHz frekansıyla alakalı. İki firma da kullanıcılara aynı frekans üzerinden hizmet veriyor ve her iki firma da 12 GHz bandını kullanan tek firma olmak istiyor. Bu yüzden Dish Network, komisyondan Starlink’in 12GHz frekansını kullanmasını engellemesini istiyor. Eğer Dish Network’ün isteği kabul olur veya Musk’ın bahsettiği yasal sorunlar çözülmezse Starlink’in hareket halinde kullanılması ve 12GHz frekansında müşterilerine hizmet sunması mümkün olmayacak.

İşte bu nedenle SpaceX müşterilerinin bugün Federal İletişim Komisyonu ve Kongre üyeleriyle iletişime geçmelerini istediği bir e-posta gönderdi. E-posta, “Bugün, Starlink’i sizin ve Amerikalı müşterilerimizin büyük çoğunluğu için kullanılamaz hale getirmekle tehdit eden bir lobi kampanyasını sona erdirmek için desteğinizi istiyoruz” cümlesiyle başlıyor.

SpaceX geçen hafta FCC’ye bir dosya sundu ve ABD genelinde “kritik bağlantı hizmetleri” sağlamak için 12GHz bandını “iş gücü frekansları” olarak kullandığını belirtti. Yalnızca 5G kullanılırsa müşterilerinin zamanının %74’ünde hizmet kesintisi yaşayacağını da iddia eden SpaceX, sunduğu dosyada Starlink’in 12GHz bandını paylaştığı zaman sağladığı hizmette yaşanan sorunları da kanıtlarıyla sunduğunu açıkladı.

İşte SpaceX’in müşterilerine gönderdiği e-posta:

E-postayı kısaca özetlemek gerekirse SpaceX müşterilerinden harekete geçmelerini istiyor. Eğer FCC ve Kongre üyeleri müşterilerden bir posta alırsa Dish Network’ün istediği şeyi durduracağını belirten SpaceX, e-postada "2016 yılına kadar uzanan ve iddialarının temelini çürüten teknik çalışmalara rağmen, DISH, gerçeği gizleme umuduyla FCC'yi hatalı analizlerle yanıltmaya çalışan ücretli lobicilerle ortaklık yürüttü" ifadelerine yer verdi.

E-postanın sonunda şirket, müşterilerin tıklayabileceği ve FCC’ye e-posta gönderebilecekleri ayrı bir internet sayfasına yönlendiren bir linkte bıraktı. Linke buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Kullanıcılar linkten yalnızca FCC’ye değil aynı zamanda ABD senatörlerine ve temsilcilerine de e-posta gönderebiliyorlar.

Dish Network bu e-posta olayıyla alakalı herhangi bir açıklama yapmadı. Uzun süre gündemden düşmeyecek bu konuyla alakalı gelişmeleri ve müşterilerin Kongre üyelerine ve Federal İletişim Kurulu’na gönderecekleri e-postaların işe yarayıp yaramayacağını büyük bir merakla bekliyoruz.