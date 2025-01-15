Elon Musk, 2022 yılında satın aldığı mikroblog platformu X (Twitter) nedeniyle yine davalık oldu. Bu kez davacı taraf, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC).

Milyarder iş insanı Elon Musk, bir kez daha dünyanın en popüler mikroblog platformu X'i (o dönemler Twitter) satın aldığı için davalık oldu. Davacı, bu kez ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC).

Elon Musk, X'i satın alma dönemini hisse senetleriyle başlattı. Ancak bu durumu, hisseleri satın aldıktan birkaç hafta sonra açıkladı. İşte SEC de tam olarak buna takılmış durumda. Yetkililer, Elon Musk'ın zamanında bildirim yapmadığını bunun da o dönem yatırımcı olan kişilere zarar verdiğini söylüyor. SEC'in iddiasına göre milyarder iş insanı, böyle yaparak 150 milyon dolardan fazla tasarruf sağladı. Neticede hisseleri, ucuza almış oldu.

Bu davadan bir şey çıkar mı?

Açık konuşmak gerekirse bu davanın alt ucundan bir şeyler çıkması beklenmiyor. Çünkü Donald Trump yönetimi, birkaç gün sonra görevi devralacak ve daha önce yapılan açıklamalara göre de SEC'in başına yeni bir isim getirecek. Elon Musk'ın nasıl bir Donald Trump destekçisi olduğu gerçeğini düşünecek olursak davanın Elon Musk'ı zora sokacak bir durum olmadığını söyleyebiliriz. Bu arada; Donald Trump'ın Elon Musk'a Beyaz Saray'da bir ofis verdiği söylentilerinin dolaştığını da söyleyelim.

SEC'in Elon Musk'a yönelik davasına ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.