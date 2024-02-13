Sony, geride bıraktığımız ocak ayında PlayStation’da en çok hangi oyunların indirildiğini gösteren listeler yayımladı. Listelerde, hâlen eski oyunların oyuncular arasında çok popüler olduğu görüldü. Tabii ki TEKKEN 8 gibi yeni çıkan yapımlar da yerini almayı başardı.
PlayStation’ın ABD/Kanada ve Avrupa Birliği özelinde yayımladığı indirme listeleri, ücretli oyunlarda PS5 ve PS4 olarak ayrılıyor. Buna ek olarak ücretsiz oyunlar için bir liste görüyoruz. Listelerin zirvelerinde Call of Duty: Modern Warfare III, GTA V, Minecraft, EA Sports FC 24, Roblox ve Fortnite gibi şaşırtmayan yapımlar var.
Ocak 2024’te en çok indirilen PlayStation oyunları
PlayStation 5
|Sıralama
|ABD/Kanada
|Avrupa
|1
|Call of Duty: Modern Warfare III
|Grand Theft Auto V
|2
|Grand Theft Auto V
|EA SPORTS FC 24
|3
|Madden NFL 24
|Call of Duty: Modern Warfare III
|4
|TEKKEN 8
|Hogwarts Legacy
|5
|NBA 2K24
|TEKKEN 8
|6
|Baldur’s Gate 3
|Baldur’s Gate 3
|7
|EA SPORTS FC 24
|Gran Turismo 7
|8
|Hogwarts Legacy
|Marvel’s Spider-Man 2
|9
|Gran Turismo 7
|Avatar: Frontiers of Pandora
|10
|Marvel’s Spider-Man 2
|The Last of Us Part II
PlayStation 4
|Sıralama
|ABD/Kanada
|Avrupa
|1
|Minecraft
|EA SPORTS FC 24
|2
|Red Dead Redemption 2
|Minecraft
|3
|Call of Duty: Modern Warfare III
|Need for Speed Heat
|4
|Need for Speed Heat
|Red Dead Redemption 2
|5
|Batman: Arkham Knight
|A Way Out
|6
|Grand Theft Auto V
|Grand Theft Auto V
|7
|theHunter: Call of the Wild
|Hogwarts Legacy
|8
|Mortal Kombat X
|Need for Speed Payback
|9
|EA SPORTS FC 24
|Batman: Arkham Knight
|10
|NBA 2K24
|Call of Duty: Modern Warfare III
Ücretsiz oyunlar (PS5/PS4)
|Sıralama
|ABD/Kanada
|Avrupa
|1
|Roblox
|Fortnite
|2
|Fortnite
|Roblox
|3
|THE FINALS
|Call of Duty: Warzone
|4
|Call of Duty: Warzone
|THE FINALS
|5
|Apex Legends
|Rocket League
|6
|Fall Guys
|Fall Guys
|7
|Rocket League
|Fortnite Battle Royale
|8
|The Sims 4
|The Sims 4
|9
|War Thunder
|Apex Legends
|10
|LEGO Fortnite
|eFootball 2024