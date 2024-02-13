Sony, ocak ayında en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. Ülke ve platform bazında yayımlanan listelerin zirvelerinde şaşırtmayan oyunlar var.

Sony, geride bıraktığımız ocak ayında PlayStation’da en çok hangi oyunların indirildiğini gösteren listeler yayımladı. Listelerde, hâlen eski oyunların oyuncular arasında çok popüler olduğu görüldü. Tabii ki TEKKEN 8 gibi yeni çıkan yapımlar da yerini almayı başardı.

PlayStation’ın ABD/Kanada ve Avrupa Birliği özelinde yayımladığı indirme listeleri, ücretli oyunlarda PS5 ve PS4 olarak ayrılıyor. Buna ek olarak ücretsiz oyunlar için bir liste görüyoruz. Listelerin zirvelerinde Call of Duty: Modern Warfare III, GTA V, Minecraft, EA Sports FC 24, Roblox ve Fortnite gibi şaşırtmayan yapımlar var.

Ocak 2024’te en çok indirilen PlayStation oyunları

PlayStation 5

Sıralama ABD/Kanada Avrupa 1 Call of Duty: Modern Warfare III Grand Theft Auto V 2 Grand Theft Auto V EA SPORTS FC 24 3 Madden NFL 24 Call of Duty: Modern Warfare III 4 TEKKEN 8 Hogwarts Legacy 5 NBA 2K24 TEKKEN 8 6 Baldur’s Gate 3 Baldur’s Gate 3 7 EA SPORTS FC 24 Gran Turismo 7 8 Hogwarts Legacy Marvel’s Spider-Man 2 9 Gran Turismo 7 Avatar: Frontiers of Pandora 10 Marvel’s Spider-Man 2 The Last of Us Part II

PlayStation 4

Sıralama ABD/Kanada Avrupa 1 Minecraft EA SPORTS FC 24 2 Red Dead Redemption 2 Minecraft 3 Call of Duty: Modern Warfare III Need for Speed Heat 4 Need for Speed Heat Red Dead Redemption 2 5 Batman: Arkham Knight A Way Out 6 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V 7 theHunter: Call of the Wild Hogwarts Legacy 8 Mortal Kombat X Need for Speed Payback 9 EA SPORTS FC 24 Batman: Arkham Knight 10 NBA 2K24 Call of Duty: Modern Warfare III

Ücretsiz oyunlar (PS5/PS4)