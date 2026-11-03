En Çok Satılan Sıfır Elektrikli Otomobil Modelleri Belli Oldu [Ekim 2026]

Geride bıraktığımız Ekim ayında Türkiye'de en çok satılan sıfır elektrikli otomobiller belli oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verileriyle birlikte Türkiye’de Ekim 2026 döneminde en çok satılan sıfır elektrikli otomobiller netleşti.

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Togg’un hem C-SUV modeli T10X hem de pazara hızlı bir giriş yapan fastback modeli T10F ile zirveyi domine ettiği ayda, toplam elektrikli araç satışlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor.

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Ekim 2026'da en çok satan sıfır elektrikli otomobiller

Togg T10X - 4.059 adet Togg T10F - 2.702 adet KG Mobility Torres EVX - 1.705 adet Hyundai IONIQ 3 - 1.077 adet Citroën ë-C3 - 430 adet Mercedes-Benz GLC EV - 395 adet Volvo EX40 - 392 adet Volvo EX30 - 346 adet BMW iX3 - 273 adet Mercedes-Benz GLB EV - 252 adet

T10X, 4 bin bandını aşarak liderliğini sürdürürken, teslimatları hız kazanan fastback kardeşi T10F de 2.702 adetle ikinci sıraya yerleşerek Türkiye pazarında yerli modellerin açık ara önde olduğunu gösterdi.

Listenin üçüncü sırasındaki KG Mobility Torres ise geniş iç hacmi ve rekabetçi fiyatlandırmasıyla pazar payını korumaya devam ediyor.