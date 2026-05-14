Daha Çok Alana İhtiyacı Olanlara: Geniş Depolama Alanı Sunan En İyi Derin Dondurucular

Kalabalık aileler, toplu alışveriş yapmayı sevenler ya da yazdan kışa hazırlık yapanlar için derin dondurucu artık lüks değil, evin en kurtarıcı beyaz eşyalarından biri hâline geldi.

Sümeyye Karagöz

Gıdaları uzun süre tazeliğini kaybetmeden saklamak, hem ekonomik açıdan avantaj sağlıyor hem de mutfakta büyük kolaylık sunuyor. Ancak doğru derin dondurucuyu seçmek; hacim, enerji tüketimi, çekmeceli ya da sandık tipi tasarım gibi birçok detayı değerlendirmeyi gerektiriyor.

Biz de bu içerikte farklı ihtiyaçlara hitap eden, performansı ve kullanıcı yorumlarıyla öne çıkan en iyi derin dondurucu modellerini bir araya getirdik.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Uğur UED 7238 DTK NF DGT D/S R65 7 Çekmeceli Dikey No Frost Derin Dondurucu

  • 238 litre kapasite
  • 41 dB ses seviyesi
  • No Frost Teknolojisi: Buzlanmayı engelleyerek yiyeceklerinizi her daim taze tutar.
  • Yıllık 234 kWh enerji tüketimi
  • 11 kg günlük dondurma kapasitesi
  • Dijital kontrol paneli
  • 7 çekmece

No Frost teknolojisi ile buzlanmayı önleyerek, yiyeceklerinizi her zaman taze tutan Uğur derin dondurucu, 238 litre net hacmi ile geniş bir saklama alanı sunuyor. Ayrıca enerji verimliliği ile de dikkat çeken bu ürün, yıllık 234 kWh enerji tüketimi ile tasarruf sağlıyor.

Dikey kullanımı sayesinde dar alanlarda bile maksimum verimlilik sunan bu dondurucu, listemizin ilk sırasında yerini aldı.

Arçelik 2071 MB 7 Bölmeli Derin Dondurucu

  • Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat): 13
  • Kapı Yönü Değiştirme: Var
  • Ses Seviyesi: 36 dBA
  • Toplam Hacim (L): 244
  • Günlük Dondurma Kapasitesi: 13 kg
  • Yıllık Enerji Tüketimi (kWh): 214.74

Arçelik 2071 MB 7 Çekmeceli Derin Dondurucu, 244 litrelik geniş iç hacmi ve 7 çekmeceli yapısıyla gıdalarınızı düzenli bir şekilde depolamanıza olanak tanıyor ve günlük 13 kg dondurma kapasitesiyle ihtiyaçlarınıza rahatlıkla cevap veriyor.

Ayrıca bu ürün, elektrik kesintilerinde 13 saate kadar saklama süresi sunarak olası durumlarda gıdalarınızın güvenliğini sağlıyor.

Altus AL 225 / AL 2205 Sandık Tipi Derin Dondurucu

  • 205 litre net hacim
  • Yukarı açılır kapak
  • 1 adet dondurucu sepeti
  • Hızlı dondurma özelliği
  • Yıllık 252 kWh enerji tüketimi
  • 39 dB düşük ses seviyesi
  • LED panel aydınlatma

Sandık tipi bir modelle devam ediyoruz. Altus AL 225, hızlı dondurma özelliği sayesinde yiyeceklerin tazeliğini daha kısa sürede koruma altına alıyor, 1 adet dondurucu sepetiyle de iç düzeni daha kullanışlı hâle getiriyor.

Buna ek olarak ürün, LED panel aydınlatması sayesinde iç hazneyi daha net görmenize yardımcı oluyor ve kullanım kolaylığı sağlıyor.

Profilo DF1136WEVV Derin Dondurucu

  • Ses seviyesi: 42 dB(A)
  • Enerji Verimlilik Sınıfı: E
  • Yıllık ortalama enerji tüketimi: 216 kWh
  • Derin dondurucu bölümü kapasitesi: 249 litre
  • Elektrik kesintisinde saklama süresi: 11 saat
  • 5 çekmeceli

E enerji verimlilik sınıfıyla dengeli bir tüketim sağlayan Profilo derin dondurucu, en çok tercih edilen modellerden biri. Bu derin dondurucunun sıcaklık seviyesi, Elektronik Sıcaklık Kontrolü sayesinde kolaylıkla istenilen sıcaklığa ayarlanabilir.

Ayrıca ürünün BigBox çekmecesi dondurulmuş gıdalar için ekstra saklama alanı sunuyor. Genel yapısıyla hem geniş depolama alanı arayanlara hem de pratik kullanım isteyenlere hitap ediyor diyebiliriz.

Uğur Ued 100 D/s 99 Lt Sandık Tipi Derin Dondurucu

  • Yıllık enerji tüketimi: 210 kWh
  • Statik dondurucu özelliği
  • Hızlı dondurma
  • Ses seviyesi: 38 dB
  • Enerji Sınıfı: F
  • Elektrik Kesintisinde Koruma Süresi: 20 saat
  • Toplam Hacim: 99 Litre

Uğur UED 100 D/S derin dondurucu, 99 litrelik net iç hacmi ve sandık tipi tasarımıyla az yer kaplayan bir seçenek. Cihaz, F sınıfı enerji tüketimiyle çalışıyor ve sahip olduğu güçlü dondurma kapasitesi ile gıdalarınızı güvenle koruyor.

Bu derin dondurucu, yıllık ortalama 210 kWh elektrik tüketimi ile bütçenizi de koruyor.

Regal CD 50001 Dikey Derin Dondurucu

  • 175 litre net hacim
  • 3 çekmeceli tasarım
  • Dikey kullanım şekli
  • Değiştirilebilir kapı açılış yönü
  • 40 dB düşük ses seviyesi
  • Yıllık 192 kWh enerji tüketimi

Regal Dikey Derin Dondurucu, 175 litrelik hacmi ve 3 çekmeceli dikey tasarımıyla gıdalarınızı düzenli bir şekilde depolamanıza imkân tanıyor ve özellikle dar alanlarda pratik bir kullanım sunuyor.

Değiştirilebilir kapı açılış yönü sayesinde mutfağınıza kolayca uyum sağlıyor. Statik soğutma sistemine sahip bu derin dondurucu, yiyeceklerinizi uzun süre taze tutabiliyor.

Bosch GSV33VWE0N Serie 4 Solo Derin Dondurucu

  • Enerji verimlilik: E
  • Yıllık ortalama enerji tüketimi: 210 kWh
  • Ses seviyesi: 42 dB(A)
  • Ses seviyesi sınıfı: D
  • Derin dondurucu bölümü kapasitesi: 231 litre
  • BigBox özelliği
  • SuperFreeze özelliği
  • Kapı kapanmadığında uyarı sinyali

Bosch derin dondurucu, BigBox özelliği sayesinde büyük hacimli yiyecekleri kolay bir şekilde depolamaya imkân tanıyor. SuperFreeze fonksiyonuyla yeni eklenen ürünlerin hızlı şekilde dondurulmasına yardımcı oluyor. Böylece dondurucu içerisindeki diğer yiyeceklerin çözülmesi engelleniyor.

Bu model, kapı kapanmadığında uyarı vererek olası sorunları engelliyor. Ürünün boyutları ise şu şekilde: 1760x600x650 mm.

Beko 7031 MB 3 Çekmeceli Derin Dondurucu

  • Kapı Yönü Değiştirme: Var
  • İklim Sınıfı: SN-T
  • Ses Seviyesi: 37 dBA
  • Toplam Hacim: 95 L
  • Ses Seviyesi Sınıfı: C
  • Hızlı dondurma özelliği
  • Yıllık enerji tüketimi: 209 kWh

Beko 7031 MB, “çok yer kaplamasın ama işimi görsün” diyenlerin tercih edebileceği bir ürün. Bu derin dondurucu, 37 dB seviyesindeki sessiz çalışmasıyla rahatsız etmeden işini yapıyor, yıllık 209 kWh enerji tüketimiyle de bütçeyi çok zorlamadan dengeli bir performans sağlıyor.

Ayrıca hızlı dondurma özelliği sayesinde yeni koyduğunuz ürünleri daha kısa sürede korumaya alıyor, kapı yönü değiştirilebilmesiyle de mutfağının düzenine uyum sağlıyor.

Altus AL 709 XNF JE Joker Derin Dondurucu

  • Toplam Hacim: 260 L
  • Toplam Dondurucu Bölme Sayısı: 7
  • Elektronik Gösterge: Var
  • Hızlı Dondurma: Var
  • Eco Modu: Var
  • Soğutma Sistemi: No Frost
  • Kapı Yönü Çevirebilme: Var

No Frost sistemi sayesinde buzlanma derdiyle uğraştırmayan Altus derin dondurucu, 260 litrelik geniş hacmi ve 7 çekmeceli yapısıyla dikkat çekiyor.

Günlük dondurma kapasitesi 10 kilogram olan bu model, sessiz çalışması ile de avantaj sağlıyor.

Vestel CDM701 Çekmeceli Dikey Derin Dondurucu

  • 259 Litre Net Hacim
  • Bölme Sayısı: 7
  • Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü: Var
  • Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler: Var
  • Ses Seviyesi (dBA): 41
  • Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/Yıl): 219
  • Enerji Sınıfı: E
  • Dondurma Kapasitesi: 16.0

Vestel CDM701 Dikey Derin Dondurucu, 259 litrelik net hacmi ve 7 bölmeli yapısıyla gıdaları düzenli bir şekilde depolamanızı kolaylaştırıyor ve özellikle kalabalık aileler için geniş bir saklama alanı sunuyor.

Ayrıca Vestel derin dondurucunun altında yer alan tekerlekler ile arka yüzeye rahatlıkla ulaşabilir, temizliği herhangi bir noktayı atlamadan ya da zorlanmadan tamamlayabilirsiniz.

