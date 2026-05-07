Xiaomi, Fascia Gun 3 isimli masaj aleti tanıttı. Cihazı görünce "Keşke benim olsa." diyeceksiniz.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği şirketlerinden biri olan Xiaomi, telefonlardan çamaşır makinelerine kadar aklınıza gelebilecek her kategoriden teknolojik ürünlerle karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise firma, “Keşke benim olsa.” diyeceğini yepyeni bir cihaz tanıttı.

Bu ürün Fascia Gun 3 ismi verilen bir masaj aleti olarak karşımıza çıkıyor. Gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Xiaomi Fascia Gun 3 cihazı, Çin’de satışa çıktı. Ürün, uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çekiyor.

Karşınızda Xiaomi’nin yeni masaj aleti Fascia Gun 3

Xiaomi Fascia Gun 3 modelinin en önemli özelliği, 6 mm'ye kadar kütle derinliğiyle 12 kg'lık bir itme gücüne sahip olması. Yüzeyde vızıldamakla kalmayıp, kas dokunuza gerçekten nüfuz ederek laktik asit birikimini parçalayabiliyor ve sizi gerçekten çok rahatlatacak bir masaj performansı sergileyebiliyor.

Bir diğer ilginç ve pratik özelliği ise çift saplı tasarımı. Basit bir takma ve çevirme mekanizmasıyla sırtınıza ulaşmayı kolaylaştıran uzun saplı tarafını kullanabilirsiniz. Buna ek olarak da standart kullanım için kısa saplı başlık arasında geçiş yapmak mümkün. Cihazın entegre bir gövdeye yerleştirilmiş fırçasız bir motorla çalıştığını belirtelim. Toplamda 2 moda ve 3 hız seviyesine sahip. Ayrıca hafıza özelliği de var. Böylece cihazı tekrar açtığınızda son ayarınızı hatırlayabiliyor.

Yalnzıca 680 gram ağırlığında olan cihaz, uyguladığınız basınca göre renk değiştiren bir hız gösterge halkasına sahip. Beyaz doğru basıncı, turuncu ise biraz fazla bastırdığınızı gösteriyor. Cihazda 1900 mAh’lik 30 gün pil ömrü sunabilen batarya var. Fiyatı ise 59 dolar olarak açıklandı. Lansmana özel kısa sürelğine 44 dolara satılacak.