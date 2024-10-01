En İyi Hava Durumu Uygulamaları

Hava durumunu öğrenmek için alternatif uygulama arayanlar buraya! Bu içeriğimizde hem Android hem de iOS'teki en iyi hava durumu uygulamalarına bakıyoruz.

Hava durumu işe gidenlerden öğrencilere kadar her türden insan için büyük önem taşıyor. Neyse ki telefonumuzdan hızlıca havanın o gün ve diğer günlerde nasıl olacağını hızlıca görebiliyoruz. Tabii ki bu konuda farklı uygulamalar öne çıkabiliyor.

Hava durumunu öğrenemek için kendi telefonunuzun uygulamasını kullanabilirsiniz. Ancak onları beğenmeyenler, uygulama mağazalarından farklı alternatiflere ulaşabilirler. Biz de bu içeriğimizde hem Android hem de iOS için sunulan en iyi hava durumu uygulamalarına bakıyoruz.

AccuWeather

Play Store'da 100 milyondan fazla indirmeye sahip AccuWeather, en popüler hava durumu uygulamalarından biri konumunda. Kolay kullanıma sahip arayüzü, kesin hava tahminleri, UV endeksi, rüzgâr durumu, widget'lar gibi birçok önemli özelliğe sahip.

Daily Forecast: Live Weather

Sadece Android üzerinden ulaşılabilen bu uygulamanın 4,7 puanı ve 10 milyondan fazla indirmesi bulunuyor. Daily Forecast: Live Weather, canlı ve doğru hava tahminler, canlı radar, kullanışlı widget'lar gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Weather Channel: Hava tahmini

The Weather Channel, en popüler hava durumu uygulamalarından. Doğru hava tahminleri, alerji, nefes alma gibi sağlık tahminleri, kullanışlı widget'lar gibi gününüzü planlarken çok işinize yarayacak özelliklerle geliyor.

1Weather

Play Store'da 100 milyondan fazla indirmeye sahip 1Weather, hava durumu konusunda en öne çıkan uygulamalar arasında. Canlı hava tahminleri yaparken sizi izleyerek uyarılarda bulunabiliyor. 1Weather; widget'ları, 48 saatlik yağış tahminleri ve diğer özellikleriyle ücretsiz hava durumu uygulamaları arasında şüphesiz öne çıkan bir uygulama.

Yahoo Hava Durumu

Her iki platform üzerinden de kullanılabilen Yahoo Hava Durumu, doğru tahminleri lokasyonun güzel görselleriyle birleştirerek kullanıcıya hoş bir deneyim sunuyor. Rüzgâr ve basınç tahminleri, ana ekran widget'ları, yağış tahminleri gibi özelliklere de sahip.

WeatherBug

Kullanıcılardan 4,7 gibi yüksek bir puan almayı başaran WeatherBug, ücretsiz bir şekilde güvenilir hava tahminleri alabileceğiniz bir uygulama. Kolay kullanıma sahip arayüzü, detaylı saatilk tahminnler, hiper yerel tahminler, gerçek zamanlı olara yıldırım takibi, şiddetli fırtına da dahil 20'den fazla harita katmanı gibi çok kullanışlı özellikleri var.