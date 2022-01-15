Duygu aktarımı konusunda animeler de dizi ve filmler kadar güzel iş yapmayı başarıyor. Öyle ki bazı animeler duygusal anlamda o kadar yüklü oluyor ki izlerken onun kurgusal olduğunu unutup gerçekten duygular alemine takılıp gidebiliyorsunuz.

Ne kadar birşeyin kurgusal olduğuna kafa yorarsanız o şeyden etkilenmeniz veya atmosferine kapılmanız bir o kadar zor olsa da, dizi, film farketmeksizin bazı kurgusal içerikler insanı gerçekten alıp götürebiliyor. Animelerde de aynı durumlar söz konusu. İzlerken sizi duygunun her türlüsünü yaşatan kah güldüren, kah ağlatan birçok anime mevcut. Ne kadar bu tarz animelerin birçoğu dram yüklü oluyor olsa da drama da bu işin doğasında var.

Bizde romantizm açısından insan üzerinde güzel duygular uyandırabilecek ve izleyenin duygular alemine dalmasına sebep olacak animeler hakkında bir liste hazırlamaya karar verdik ve izleyebileceğiniz en iyi romantik animeleri derledik.

En iyi romantik animeler:

Kaichou wa Maid-sama!

Shigatsu wa Kimi no Uso

Ore Monogatari!!

Suki-tte Ii na yo

Kimi no Todoke

Kokoro Connect

Toradora!

Nana

Lovely Complex

Spice and Wolf

Bokura ga Ita

Tonari no Kaibutsu-kun

Farklı hayatlar arasında gitgel yapan bir liseli: Kaichou wa Maid-Sama!

Vizyon Tarihi: 1 Nisan 2010

IMDb Puanı: 8.0/10

Romantizm ve komediyi oldukça güzel bir şekilde harmanlayan Kaichou wa Maid-Sama!, romantizm başlığının en kült animelerinden bir tanesi. Seika Lisesi'nin öğrenci konseyi başkanı Ayuzawa Misaki'nin okuldan sonraki "özel" hayatını konu alan oldukça eğlenceli bir anime. Misaki'nin bu özel hayatı okulundaki biri tarafından keşfedilmesi ile birlikte çok da özel olmamaya başlar. Okul içinde ve dışında farklı hayatlar sürdüren Misaki, iki hayatı arasında gitgel yaparken bize de izlemesi keyifli bir romantik komedi sunuyor.

Müzikal dramanın en yürek dağlayan versiyonu: Shigatsu wa Kimi no Uso

Vizyon Tarihi: 15 Mayıs 2015

IMDb Puanı: 8.6/10

Romantik dramanın en güzel örneklerinden biri olan Shigatsu wa Kimi no Uso, hem müzikleri hemde anlattığı hikaye ile yüreğimizi parçalamayı kesinlikle başarıyor. Piyano dehası olarak bilinen Arima Kousei'nin trajik yaşantısı etrafında şekillenen hikayemiz genç ana karakterimizi izlerken gerçekten yüreğimizi dağlıyor.

En saf ve masum romantizmin hikayesi: Ore Monogatari!!

Vizyon Tarihi: 8 Nisan 2015

IMDb Puanı: 7.8/10

Romantizmin olabilecek en saf ve masum versiyonu olan Ore Monogatari!!, çok tatlı bir romantizmi anlatmasının yanı sıra dış görünüşle ilgili ön yargıları oldukça güzel parçalayan bir anime. Dış görünüşü sebebiyle insanların kendisinden çekindiği Gouda bir gün Yamako isimli bir kızı kurtarması ile durumu tamamen değiştirir. Bu olayların üstüne olabilecek en saf ve masum bir romantizm hikayesi başlar ve izleyen kişilerinde yüzünü güldürecek bir hikayeyi devamında getirir.

Klişe olan bir konuyu ballandıran bir hikaye: Suki-tte Ii na yo

Vizyon Tarihi: 6 Ekim 2012

IMDb Puanı: 7.4/10

Teknik olarak birçok gençlik romantizmine benzer bir hikaye barındıran Suki-tte Ii na yo, klişe olmasının yanı sıra kesinlikle izlerken izleyiciyi duygulandıran ve bu durumu unutmanızı sağlayan bir anime. Klasik bir yalnız şirin tatlı kızımızın okulun yakışıklısı ile garip karşılaşmasını ve sonrasında ikilinin ilişkisinin ilerlemesini konu alan hikaye, karakterlerin tatlılığı ve "yaşamdan kesitler" temasının katkıları ile seyir zevki güzel bir anime sunuyor

Kült bir korku filmi genç bir kızın başına bela olur: Kimi ni Todoke

Vizyon Tarihi: 6 Ekim 2009

IMDb Puanı: 7.8/10

Yeniden bir klasik yalnız kız konumuz olsa da bu seferkinin olayı biraz trajikomik. Korku filmindeki bir karaktere benzetilmesi nedeniyle sürekli yanlış anlaşılan dünyalar tatlısı bir kız karakterimiz söz konusu. Tabii ki bu kız karakterimiz kibar bir çocuğun bu olayları tamamen gözardı edip kendisi ile iletişime geçmesi ile ikil ilişkimiz başlamış bulunuyor. Normal olaylardan biraz daha farklı olarak tamamen sosyalleşmeye başlayan genç kızımız, yalnız ve tek başına dolaşan halinden, yüzü gülen haline geçişini izlemek oldukça keyifli.

Arkadaşlığın her türlüsü güzeldir temasını işleyen: Kokoro Connect

Vizyon Tarihi: 8 Temmuz 2012

IMDb Puanı: 7.5/10

Kokoro Connect, biraz paranormal olmasına rağmen, arkadaşlığın, romantizmin ve insan ilişikilerinin oldukça güzel harmanlanmasını sağlamış. İlk bakışta klasik bir gençlik romantizmi gibi gözükse de, ilerleyen bölümlerde konunu derinleşmesi ve olayların farklı yöne ilerlemesi, izleyen kişinin beklentilerinden tamamen farklı bir senaryo oluşmasını sağlıyor. Kültürel araştırmalar kulübünün 5 üyesinin arasında geçen bu hikaye, genç üyelerin birbirini daha iyi tanımasını ve bazı gerçeklerin ortaya çıkmasını konu alıyor.

Hem güldüren hem üzen: Toradora!:

Vizyon Tarihi: 1 Ekim 2008

IMDb Puanı: 8.0/10

Tsundere olarak adlandırdığımız sevdiği karaktere sürekli soğuk ve itici davranmasına rağmen içten içe yanıp tutuşan karakter tiplemesinin bayrak taşıyanının bulunduğu Toradora, romantik komedinin güzel bir harmanı diyebiliriz. Taiga ve Ryuji ikilisi arasında geçen hikayemiz zaman zaman güldürüp, zaman zamanda insanı üzse de kesinlikle izlendiği için pişman etmeyen bir anime.

Karanlık ve psikolojik bir hikaye: Nana

Vizyon Tarihi: 5 Nisan 2006

IMDb Puanı: 8.4/10

Oldukça ağır bir anime olmasıyle anılan Nana, romantizmin ve dramanın oluk oluk aktığı bir anime. Aynı isimlere sahip olmalarına rağmen tamamen zıt görünüşte olan 2 kadının Tokyo'da oda arkadaşı olmasıyla birlikte başlayan yaşantılarını konu alan animemiz, karanlık ve soğuk teması ile kesinlikle depresif bir hava saçmayı başarıyor. Fakat bu da Nana'yı oldukça kendine has bir anime olmasını sağlayan özelliklerden bir tanesi.

Fiziksel görünümün laftan ibaret olduğunu kanıtlayan: Lovely Complex

Vizyon Tarihi: 7 Nisan 2007

IMDb Puanı: 8.0/10

Fiziksel özellikleri ile birbirine zıt olan iki gencin romantizm hikayesi. Kulağa ilk bakışta hem komik hemde ilginç gelen bu hikaye, gerçekten hem komik hemde ilginç. Ortalama bir kızdan daha uzun olan Risa ve ortalama bir erkekten daha kısa olan Otani sahip oldukları fiziksel özellikleri nedeniyle dalga geçilen bir ikilidir. Fakat romantizm işin içine dahil olduğunda durum bir anda değişir ve fiziksel özellik sadece kağıt üstünde kalır.

Eski çağlardan gelen bir romantizm: Spice and Wolf

Vizyon Tarihi: 10 Şubat 2006

IMDb Puanı: 8.0/10

Eski çağlardan gelen fantastik bir romantizm hikayesiyle içinizi ısıtan Spice and Wolf, bir seyyar tüccar ve hasat tanrıçası arasındaki ilişkiyi konu alıyor. Kulağa ilk başta oldukça garip gelse de izledikçe kendinizi kaptıracağınız bu sıcak hikaye, alışılmışın dışındaki konusu ile farklı tat arayanlar için birebir.

Klasik bir romantik komedi: Bokura ga Ita

Vizyon Tarihi: 3 Temmuz 2006

IMDb Puanı: 6.8/10

Arkadaşlık konusunda zor başlangıç yaşayan karakterler artık peynir ekmek gibi gider oldu anime dünyasında. Yine aynı senaryonun kurbanı olan Nanami ve Yano arasında geçen bu hikaye oldukça klasik fakat bir o kadar da eğlenceli bir hikaye. Romantizm açısından çok ağır basan bir hikayeye sahip olmasa da Bokura ga Ita komedi açısından oldukça yüz güldüren bir anime.

Aşırı arkadaş canlısı bir erkek asosyal bir kızın peşinden koşar: Tonari no Kaibutsu-kun

Vizyon Tarihi: 27 Nisan 2018

IMDb Puanı: 7.3/10

Sosyalleşmekten bir haber olan ve kafasını sürekli derslere gömen ana kızımızın peşine ilginç derecede arkadaş canlısı ve duygusal açıdan bir o kadar değişken olan Haru takılır. Bundan sonrasında tahmin edeceğiniz üzere cümbüş eksik olmuyor. Fakat klasik bir konuya olabildiğince değişik yaklaşmaya çalışan Tonarı no Kaibutsu-kun, karakterleri ile kendini oldukça sevdiriyor. Bunun yanı sıra karakterlerin kendi oldukları karakter modelinden çıkmaya çalışmalarını izlemekte bir hayli keyfili oluyor.