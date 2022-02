Çizgi romanlarla, veya Marvel evreni ile alakası olmayan insanlar bile ordan burdan, bir şekilde Spiderman’in adını duymuştur. Spiderman çıktığı zamandan bu yana en ikonik karakterlerden biri haline gelmeyi başardı

Spiderman ya da ülkemizdeki adıyla Örümcek Adam, dünya genelinde birçok kişi tarafından biliniyor. İşin komik kısmı, bilen birçok kişi karakterin Marvel karakteri olduğundan habersiz bile olabilir. Fakat Spiderman veya Örümcek Adam denildiğinde muhtemelen ne olduğunu bilir.

Bu durum Spiderman karakterinin sadece Marvel’ın bir karakteri olarak değil kendi başına bir film olarak da oldukça başarılı olduğunu kanıtlar nitelikte. Bizde bu yazımızda bu zamana kadar içerisinde Spiderman’in yer aldığı filmleri IMDb puanlarına göre en kötüsünden en iyisine doğru sıralamaya karar verdik.

Gelmiş geçmiş kötüden iyiye tüm Spiderman filmleri:

Spider-Man 3 (6,2)

The Amazing Spider-Man 2 (6,6)

The Amazing Spider-Man (6,9)

Spider-Man (7,3)

Spider-Man 2 (7,4)

Spider-Man Far From Home (7,4)

Spider-Man Homecoming (7,4)

Captain America: Civil War (7,8)

Spider-Man Into the Spider-Verse (8,4)

Avengers Infinity War (8,4)

Avengers Endgame (8,4)

Spider-Man No Way Home (8,7)

2 farklı Spider-Man Kişiliği: Spider-Man 3

Yıl: 2007

2007 Oyuncular: Toby Maguire, Kirsten Dust, Topher Grace

Toby Maguire, Kirsten Dust, Topher Grace Yönetmen: Sam Raimi

Sam Raimi IMDb Puanı: 6,2

Toby Maguire’ın Spiderman serisinin 3. filmi olan Spiderman 3, popüler serinin çöküş yaptığı film denilebilir. Film çok güzel vaatler içeriyordu fakat o kadar çok fazla şeyi anlatmak isteyip anlatamadığı için sonunda herkesin akıllarında soru işaret bırakan bir film olarak kaldı.

Yeni Spider-Man'in çöküşü: The Amazing Spider-Man 2

Yıl: 2014

2014 Oyuncular: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx

Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx Yönetmen: Marc Webb

Marc Webb IMDb Puanı: 6,6

Andrew Garfield’ın oyunculuğu altında bir kez daha ekranlarımıza gelen The Amazing Spiderman 2, ilk filmden sonra bu filmde bazı şeyleri yanlış yapmış gibi gözüküyor. Biraz Spiderman 3’ün yaşadığı sorunlara benzer şeyler ile karşılaşan The Amazing Spiderman 2, Andrew Garfield’ın Spiderman filmini son görüşümüz oldu.

Yeni bir Spider-Man'in doğuşu: The Amazing Spider-Man

Yıl: 2012

2012 Oyuncular: Andrew Garfield, Emma Stone, Steve Kloves

Andrew Garfield, Emma Stone, Steve Kloves Yönetmen: Marc Webb

Marc Webb IMDb Puanı: 6,9

Tobey Maguire’dan sonra ilk defa karşımıza farklı bir Spider-Man çıkartan Marvel, bana kalırsa gayet başarılı bir iş yapmıştı. Filmi sevenlerde oldu, Tobey’den sonra yeni bir Spider-Man’i yadırgıyanlarda. Fakat genel olarak film bir başarı elde etti ve bu başarıyı sürdürmeyi planladı.

Dünyaya Spider-Man'i tanıtan film: Spider-Man

Yıl: 2002

2002 Oyuncular: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe

Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Willem Dafoe Yönetmen: Sam Raimi

Sam Raimi IMDb Puanı: 7,3

Spider-Man karakterini insanlara tanıtan ve bunu oldukça başarılı bir şekilde yapan Spider-Man filmi, bir neslin süper kahramanlara hayranlık duymaya başlamasına da vesile olmuştu. Özellikle de Green Goblin karakteri oldukça ikonik olmuştu. Günümüzdeki birçok Spider-Man filmine rağmen hala hangi Spider-Man en iyi sorusuna “Tobey Maguire” diye cevap veren insanlar bu film sayesinde bu cevabı veriyorlar desek abartmış sayılmayız.

Doktor Octopus ile tanışıyoruz: Spider-Man 2

Yıl: 2004

Oyuncular: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina

Yönetmen Sam Raimi

IMDb Puanı: 7,4

İlk filmin başarısının ardından Toby Maguire aracılığıyla devam eden 2. filmde ilk film kadar olmasa da oldukça başarılı olmuştu. İlk Filmdeki Green Goblin’den sonra, Doktor Octopus kötü karakteri oldukça ikonik bir hale gelmişti.

Peter ve Spider-Man kimliği arasında yaşanan sorun: Spider-man Far From Home

Yıl: 2019

2019 Oyuncular: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal

Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal Yönetmen: Jon Watts

Jon Watts IMDb Puanı: 7,4

Tom Holland’ın Spiderman’inin 2. filmi olan Far From Home, Marvel evreninde bir şeylerin değişmeye başladığını belirten filmlerden bir tanesiydi. Neticede hikayenin yarıda bittiği nokta olsa da ve asıl olaylar No Way Home üzerinde şekillense de, Far From Home bunun başlangıcıydı.

Ekibin en genç Spider-Man'ine merhaba deyin: Spider-Man Homecoming

Yıl: 2017

2017 Oyuncular: Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.

Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr. Yönetmen: Jon Watts

Jon Watts IMDb Puanı: 7,4

Marvel evreninde Tom Holland’ın bir nevi tanıtım filmi olan Homecoming ile yeni bir Spider-Man ile daha tanışmış olduk. Diğer Spider-Man’lere kıyasla Marvel evreni ile daha içli dışlı olan bu dostumuz, kendi filmlerinin yanı sıra Avengers ekibinin de birçok filminde yer aldı.

Kahramanlar arasında çıkan bir iç savaş: Captain America: Civil War

Yıl: 2016

2016 Oyuncular: Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr.

Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Anthony Russo, Joe Russo IMDb Puanı: 7,8

Avengers ekibinin fikir ayrılığına düşmesi sonucu ortaya çıkan iç savaşı konu alan Captain America: Civil War, Marvel evreninin birbirine girmeye başladığı ilk filmlerden bir tanesi oldu. Ayrıca Tom Holland’ın Spider-Man’ini kendi filminden önce gördüğümüz ilk film Civil War’du.

Paralel evren ve animasyonun güzel birleşimi: Spider-Man Into the Spider-Verse

Yıl: 2018

2018 Oyuncular: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld

Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld Yönetmen: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman IMDb Puanı: 8,4

Spider-Man’in Beyaz Perde’de izlediğimiz ilk ve tek animasyon filmi olan Spider-Verse, bize şu zamana kadar gördüklerimizden çok daha farklı ve renkli bir Spider-Man dünyasını yansıtıyor. Şu zamana kadar diğer filmlerle herhangi bir bağlantı içermeden kendi dünyasından devam eden Spider-Verse’ün bir devam filmi alacağı da duyuruldu.

Dünya yeni bir tehlike ile karşı karşıya: Avengers: Infinity War

Yıl: 2018

2018 Oyuncular: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr.

Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Anthony Russo, Joe Russo IMDb Puanı: 8,4

Marvel’ın en büyük projelerinden bir tanesi olan Infinity War, Avengers ekibini şu zamana kadar karşılaşmadıkları bir tehlike ile karşı karşıya bırakıyor. Bunun yanı sıra sadece Avengers ekibinin değil, Marvel’ın şu zamana kadar kahraman olarak karşımıza çıkardığı birçok karakteri de Avengers ekibi ile birlikte bu tehlikeye karşı savaşmak için omuz omuza koydu.

Yenilen kahramanlar savaşa devam ediyor: Avengers: Endgame

Yıl: 2019

2019 Oyuncular: Chris Evans, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr.

Chris Evans, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Anthony Russo, Joe Russo IMDb Puanı: 8,4

Infinity War’un devamı olan Avengers: Endgame’de savaş kaldığı yerden devam ediyor ve bu filmin sonuçlanması ile birlikte de uzun bir süredir yapılan en büyük çaptaki süper kahraman filmi karşımıza çıkmış oluyor.

Birçok kişinin hayalinin gerçek olduğu film: Spider-Man No Way Home

Yıl: 2021

2021 Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch Yönetmen: Jon Watts

Jon Watts IMDb Puanı: 8,7

Far From Home’un devamı olan No Way Home, gerçekten tam olarak filmin kaldığı yerden devam ediyor. Bizi Marvel’ın paralel evrenleri ile tanıştıran No Way Home, tam olarak bu film aracılığıyla Marvel sinematik evreninde çok daha büyük olayların oluşmaya başlayacağını işaret etti.

Bonus: Japon ve Türk Spider-Man

Supaidaman (6,4)

3 Dev Adam (4,2)

Bonus kısmımız, Spider-Man ile alakalı olan fakat listeye almayıp özel olarak yerleştirmek istediğimiz 2 filmi içeriyor. Bu iki filmin de kendine has özellikleri mevcut.

Japon işi Spider-Man: Supaidaman

Yıl: 1978-1979

Oyuncular: Shinji Todo, Mitsuo Ando, Yukie Kagawa

IMDb Puanı: 6,4

Japonya’nın kendine has Spider-Man serisi olan Supaidaman, bilinenden oldukça farklı ve Japonya’ya has özellikler ile süslenmiş eski bir televizyon serisi. Ne kadar şu an günümüzle kıyaslandığında garip gözükse de bahsi geçen yıl 1978 olduğu için çok yadırganmaması gereken bir konu.

Geleneksel yenilmezler ekibimiz: 3 Dev Adam

Yıl: 1973

Oyuncular: Aytekin Akkaya, Deniz Erkanat, Yavuz Selekman

Yönetmen: T. Fikret Uçak

IMDb Puanı: 4,2

'Japonya’nın Spider-Man’i var da bizim yok mu?' diyorsanız eğer evet, bizim de bir Spider-Man filmimiz mevcut. Hatta sadece Spider-Man değil, Captain America gibi bilindik başka ünlü süper kahramanlar da bu filmde yer alıyor. Üstelik filmin kendisi de 1973 yılına Yeşilçam'a kadar dayanıyor.

Bu yazımızda Spider-Man'in gelmiş geçmiş tüm filmlerini IMDb puanlarına göre en kötüden en iyiye sıraladık. Peki size göre en iyi Spider-Man filmi hangisiydi? Siz de fikrinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın...