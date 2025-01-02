2024 yılı kripto para birimleri için nasıl geçti? En popüler kripto paraların 1 Ocak 2024 ile 1 Ocak 2025 arasındaki fiyat değişimlerine bakıyoruz.

Bir yıl daha iyisiyle kötüsüyle sona erdi. 2024’te en çok konuşulan konulardan biri de kripto para birimleriydi. Kripto paraların özellikle de Donald Trump’ın ABD seçimlerini kazanmasının ardından ciddi bir yükselişe geçtiğini görmüştük. Bitcoin, 100 bin dolar sınırını aşarak yıllardır beklenen rekoru nihayet kırmıştı.

Peki 2024, en popüler kripto para birimleri için nasıl geçti? Bu varlıkların fiyatları 1 yılda ne kadar değişti? Bu içeriğimizde en popüler kripto para birimlerinin 1 Ocak 2024 ila 1 Ocak 2025 arasındaki fiyat değişimlerine bakıyoruz.

En popüler kripto paraların 1 yıldaki değişimi

Kripto para 1 Ocak 2024 fiyatı 1 Ocak 2025 fiyatı (Değişim oranı) Bitcoin (BTC) 44.167 dolar 94.878 dolar (+%114) Ethereum (ETH) 2,352 dolar 3.362 dolar (+%42,94) XRP 0,63 dolar 2,32 dolar (+%268) Binance Coin (BNB) 314,41 dolar 708,47 dolar (+%125) Solana (SOL) 109,51 dolar 191,32 dolar (+%75) Dogecoin (DOGE) 0,092 dolar 0,32 dolar (+%247) Cardano (ADA) 0,62 dolar 0,92 dolar (+%48,38) Tron (TRX) 0,10 dolar 0,25 dolar (+%150) Avalanche (AVAX) 41,86 dolar 37,59 dolar (-%10,20) Toncoin (TON) 2,33 dolar 5,58 dolar (+%139)

*Coinmarketcap verileri kullanarak oluşturulmuştur.

Yukarıdaki tabloya baktığımızda kripto paraların genel olara ciddi yükselme yaşadığını görüyoruz. Eksiye geçen tek coin'in ise AVAX olması dikkatlerden kaçmıyor. Son bir yılda Bitcoin %114'lük artış yaşarken Ethereum'da ise %42'lik yükselme görmüşüz. XRP ve Dogecoin, en çok kazandıranlar olmuş.