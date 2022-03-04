Bakandan Isparta'daki Elektrik Kesintisi Hakkında Açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da 24 saati aşkın süren elektrik kesintisi hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Dönmez, ilgili şirkete gerekli yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Isparta, sosyal medyada gündeme geldikten sonra Türkiye gündemine oturan bir elektrik kesintisi yaşamıştı. İlin bazı bölgelerinde 48 saati aşkın süre boyunca elektrik verilememiş, gerekçe olarak yoğun kar yağışı gösterilmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, olayın ardından ‘Hakkınızı helal edin’ açıklaması yapmış, toplamda 113 bin abonenin enerjisiz kaldığını açıklamıştı.

Isparta, dünden bu yana yeniden saatlerdir süren bir elektrik kesintisiyle yeniden gündeme geldi. Tekrar kara teslim olan Isparta’nın bazı ilçe ve mahallelerine 24 saattir elektrik verilemiyor. Konu, yalnızca 1 ay içinde toplamda 3 günü aşkın elektrik kesintisinin yaşanmasıyla birlikte yeniden gündem olurken bugün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan açıklama geldi.

Şirkete gereken tüm yaptırımlar uygulanacak:

Isparta’daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yapan Fatih Dönmez, “Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz. Soruşturma sonuca göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız.” açıklamasında bulundu. Bakan, geçtiğimiz gün elektrik kesintilerinin yaşandığı Isparta’ya gitmişti.

Dün Isparta’da bulunan Bakan Dönmez, elektrik kesintilerine müdahale çalışmalarını incelemek amacıyla TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğüne geçmişti. Bakan, Isparta’daki son elektrik kesintilerinden sonra koronavirüs nedeniyle geçici olarak görevden alınan ve 16 Şubat’ta görevine yeniden dönen Ömer Seymenoğlu tarafından karşılandı.