Habertürk tarafından aktarılan bilgilere göre Enes Batur'un geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği doğum günü partisine polis baskını düzenlendi. 100 kadar kişinin katıldığı partide bazılarının kaçtığı bazılarının ise para cezasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Türkiye’nin en popüler YouTuber’larından biri olan Enes Batur, 9 Nisan akşamı 23. yaş gününü kutladı. Habertürk tarafından aktarılan bilgilere göre ünlü YouTuber, COVID-19 kısıtlamalarına rağmen doğum gününü yalnız kutlamak istemedi ve bir parti düzenledi. Tahmin edebileceğiniz gibi söz konusu doğum günü partisi polis baskını ile sona erdi.

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan ve hastalık sırasında karantina kurallarını ihlal ettiği için bir öğrenci yurduna yerleştirilen Enes Batur, geçtiğimiz hafta sonu yine COVID-19 tedbirlerini görmezden gelerek bir doğum günü partisi düzenledi. Habertürk tarafından aktarılan bilgilere göre söz konusu partiye 100 kadar kişi katıldı.

Akşam saatlerinde başlayan doğum günü partisi, gece 02:00 civarında gerçekleşen polis baskını ile hareketlendi. Partiye katılan pek çok ismin arka kapıdan kaçtığı ya da kaçmaya çalıştığı belirtilirken polis, kaçamayan kişilere COVID-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3.500 TL para cezası kesti.