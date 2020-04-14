Ninja, Fortnite'ta Değişmesi Gereken Şeyleri Açıkladı

Profesyonel bir Fortnite oyuncusu olan Ninja, oyunla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kısa bir süre önce Fortnite'tan keyif almamaya başladığını ifade eden Ninja, son açıklamalarında da Fortnite'ta neler olması gerektiğini açıkladı.

Epic Games, son dönemlerin en popüler video oyun şirketlerinden bir tanesi. 2017 yılında piyasaya sürülen Fortnite'ın geliştiricisi olan şirket, Steam'e açtığı savaş ve kendi çevrimiçi oyun platformu çalışmalarıyla ön plana çıkıyor. Ancak şirket, bir süredir Fortnite ile gündemde. Çünkü oyunseverler, Fortnite'ın son sürümlerinden çok da memnun değiller ve oyun, popülaritesini her geçen gün biraz daha yitiriyor.

Dünyanın en popüler profesyonel oyunculardan bir tanesi olan Ninja, oyunculuk yaşamının ciddi bir bölümünü Fortnite'a adadı ve oyunseverlerin çok büyük bir bölümü, Fortnite'ı Ninja sayesinde öğrendiler. Ancak Ninja da Fortnite'ın son halinden memnun değil ve bu profesyonel oyuncu, Fortnite'ı tamamen bırakmanın eşiğinde.

Ninja şimdi, Epic Games'in ciddiye alması gereken bazı açıklamalar yaptı. Ninja'nın yaptığı açıklamalar, Fortnite'ta olması gereken değişiklikleri ortaya koyuyordu. Söz konusu açıklamalarında Fortnite'ı gerçekten çok sevdiğini ifade eden Ninja, oyundan keyif almayı özlediğini ifade ediyor.

İlk olarak Ninja, normal oyunlara daha fazla oyuncunun katılması gerektiğini çünkü daha ilk çemberin daralmasında bile genelde 10 ya da 20 kişinin kaldığını söylüyor. Ninja'nın değindiği ikinci nokta ise oyundaki silahlarla ilgili. Ninja'ya göre Fortnite'taki silahlar, özellikle de Chapter 2 ile birlikte yetersiz kalmaya başlamış durumda ve bu duruma acilen el atılması gerekiyor. Ninja, rekabetçi modlarla kullanılmak üzere daha gelişmiş ve daha yetenekli silahların olması gerektiğinin altını çiziyor.

Ninja, yaptığı açıklamalarda kendisi gibi düşünen başka bir profesyonel Fortnite oyuncusu olan "SypherPK"nin, konuyla ilgili olarak çektiği bir videoyu da referans olarak gösteriyor. Ninja'nın referans gösterdiği videoya baktığımızda, profesyonel oyuncuların Fortnite ile ilgili düşüncelerinin ortak olduğunu görebiliyoruz. Epic Games'in profesyonel Fortnite oyuncularını ne kadar önemseyeceği ise şimdilik tam bir muamma.