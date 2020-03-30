Ninja, Fortnite'ın Popülaritesinin Neden Düştüğünü Açıkladı

Dünyanın en popüler hayatta kalma oyunlarından Fortnite, son dönemlerde eski popülaritesini yitirmiş durumda. 2. sezonun uzun sürmesi ve karmaşık bir yapısının olması, oyunseverleri alternatiflere yönlendirdi. Konuyla ilgili olarak da Ninja'dan da açıklama geldi.

2017 yılında piyasaya sürülen ve milyonlarca oyunseveri peşinden sürükleyen hayatta kalma oyunu Fortnite, şu sıralar sıkıntılı günler geçiriyor. Çünkü ortaya çıkan istatistikler, Fortnite'ın popülaritesinin düştüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca oyunseverler, Fortnite'ın eskisi kadar keyifli olmadığını ifade ediyorlar. Şimdiyse bu konuyla ilgili olarak dünyanın en iyi oyuncularından Ninja, önemli bir açıklama yaptı.

Fortnite, bir süre önce ilk bölümünü tamamladı. Birkaç günlük bekleyişin ardından da bu oyun, Fortnite: Chapter 2 olarak yenilenmiş haliyle karşımıza çıktı. İlk sezonu başarılı bir şekilde tamamlayan oyunseverler, ikinci sezonda ise beklediklerini bulamadılar. Çünkü Epic Games, Fortnite: Chapter 2'nin ikinci sezonunu çok fazla uzun tuttu. Bu durum, oyunseverlerin tepkisine neden oldu.

Ninja, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda Fortnite: Chapter 2'nin 2. sezonunun başlamasıyla birlikte oyundan keyif almaya devam eden oyunseverler için kendisini kötü hissettiğini ifade etti. Epic Games ile ilgili de konuşan Ninja, şirketin işleri zorlaştırdığını vurguladı. Yani Ninja da diğer oyunseverler gibi Fortnite'ın eskisi kadar keyif verici olmadığını düşünüyor.

Epic Games, Fortnite: Chapter 2'nin 2. sezonunda çok farklı bir yaklaşım sergiledi. Öyle ki oyunseverler, bu sezonda çok karmaşık bir yapı ile karşı karşıya kaldılar ve oyunseverlerin tüm bu karışıklık içinde hayatta kalan en son oyuncu olmaya çalışıyorlardı. İşte bu durum, oyunseverlerin ve Ninja'nın Fortnite'la olan bağını kopararak Call of Duty: Warzone gibi alternatiflere yönelmesine neden oldu.