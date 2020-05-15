Epic Games'ten GTA V'te Hata Alan Oyuncular İçin Duyuru

Epic Games, dün yaptığı bir duyuruyla haftalık ücretsiz oyunu olarak Grand Theft Auto V’i vereceğini açıklamış ve bu haber oyunun hayranlarının Epic Games Store’u kilitlemesine sebep olmuştu. Şirket başka ücretsiz oyunlarla birlikte GTA V’i indirirken hata mesajı alan kullanıcıları için yeni bir duyuru yayınladı.

Oyun endüstrisinin gördüğü gelmiş geçmiş en efsane oyunlardan bir tanesi sayılan Grand Theft Auto V, Epic Games tarafından dün ücretsiz olarak oyun meraklılarının kullanımına sunuldu. Firmanın duyuruyu yapmasının ve oyun için geri sayımın bitmesinin hemen ardından çok kısa bir süre içerisinde Epic Games Store erişilmez hâle geldi. Oyunun hayranları, 1 haftalık ücretsiz olarak sunulan oyunu indirebilmek için adeta birbiriyle yarıştı ve bazı kişiler hata aldıklarını bildirdi.

Tüm bu gelişmeler üzerine Epic Games bir duyuru yayınlayarak “Şu anda Epic Games Store’da yüksek trafik yaşıyoruz. Bazı kullanıcıların yavaş yüklenme süresi, 500 hatası veya Launcher çökmesi yaşadığının farkındayız ve aktif olarak yetişmeye çalışıyoruz. Yapabildiğimiz anda bir güncelleme sunacağız” dedi.

Epic Games oyunculara 24 saat beklemelerini önerdi:

Bugün de konuya dair yeni haberler gelmeye devam etti. Bildirilene göre oyuncular, Epic Games Store üzerinden sadece GTA V değil farklı ücretsiz oyunları indirmeye çalışırken de hata iletileri almaya başladı. Epic Games ise önceden de yaptığı gibi yine Twitter hesabı üzerinden bir duyuru paylaşarak konuyla ilgili bilgi sahibi olduklarını ve hata alan kişilerin 24 saat bekledikten sonra indirme işlemini tekrar denemeleri gerektiğini aktardı.

Epic Games’in bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok fazla etkileşim aldı. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği ve oyuncuların da firmanın direktiflerine uyduğu bilinse de 24 saatlik süreden çok da memnun kalmayan ve oyunu bir an önce indirmek isteyen kullanıcılar var gibi görünüyor. GTA V’in ücretsiz verilmesi fikrine henüz yeni yeni alışılsa da oyunun 21 Mayıs tarihine kadar platform üzerinden indirilebilir olduğunu tekrarlayalım. Çıtayı oldukça fazla yükselten Epic Games’in bir sonraki ücretsiz oyun tercihinin ne olacağını hep birlikte göreceğiz.