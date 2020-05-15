Fortnite’ın Mobil Sürümünden Elde Edilen Gelir Açıklandı

Ücretsiz verdiği GTA 5 ile çok fazla konuşulan Epic Games’in Fortnite’ın mobil sürümündeki mikro işlemlerden 1 milyar dolar gelir elde ettiği açıklandı. Gelir, oyun ilk kez mobile çıktığından beri elde edilen tüm kazancı kapsıyor.

PUBG’yle beraber uzun bir süre en çok oynanan oyunlar arasında kalan battle royale oyunu Fortnite, Sensor Tower’ın yayınladığı rapora göre 2 yıllık süreçte oyunun mobil sürümünden 1 milyar dolar gelir elde etti.

Bu rakam, oyunun PC ve konsollardaki satış rakamlarını içine almadığını söylememiz gerekiyor. Bunlar da eklendiğinde Epic Games’in kasasına ciddi miktarda para girdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Fortnite, COVID-19 nedeniyle evlerine kapanan milyonlarca insanın oyunlara yönelmesiyle kısa sürede de ciddi bir kazanç elde etti. Epic Games, Nisan 2020’de Fortnite’ın mobil sürümünden 44,3 milyon dolar gelir ve 6 milyon yeni indirme elde etti. Şirket, bu gelirlerin çok büyük kısmını ise doğrudan iOS platformu üzerinden kazandı. Geçen ay Google Play’de yayınlanan oyun, şu ana kadar buradan 937.000 dolar kazandı. Oyunun mobil cihazlardaki toplam indirme sayısına baktığımızda ise 129 milyon indirmeyi görüyoruz.

Tüm platformlar devreye girince sayı artıyor

Sensor Tower’ın raporuna göre Fortnite, şu ana kadar tüm platformlarda 350 milyon kayıtlı oyuncuya ulaştı. Son dönemde ünlü rap şarkıcısı Travis Scott’ın özel konserindeyse 12,3 milyonluk eşzamanlı oyuncu kitlesiyle rekor kırdı.

Epic Games, GTA 5’i ücretsiz yaptı

Bildiğiniz gibi Epic Games, dün GTA 5 gibi efsaneleşmiş bir oyunu ücretsiz yaptı. Büyük çıkışını Fortnite ile yapan Epic Games, finans kaynağını da genel olarak Fortnite üzerinden elde ediyor. Şirketin GTA 5’in ücretsiz olması için Rockstar Games’le nasıl bir anlaşma yaptığı bilinmiyor, ancak muhtemelen belirli bir ödeme yapmış olması gerekiyor. Fortnite’ın elde ettiği gelirin de bunda etkin rol oynadığı düşünülüyor.