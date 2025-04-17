Epic Games Store'da Botanicula adlı oyun ve Firestone için sunulan ödül paketi, 24 Nisan'a kadar ücretsiz olarak erişime açıldı.

Epic Games Store bu hafta da geleneği bozmadı ve yeni bir ücretsiz oyunla karşımıza çıktı. Bu haftanın ücretsiz oyunu Botanicula, 17 Nisan ile 24 Nisan tarihleri arasında ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Buna ek olarak bir de sürpriz DLC var. Firestone oynayanlar için özel bir ödül paketi de hediye ediliyor. Bu paketi de ücretsiz şekilde kütüphaneye eklemek mümkün.

Haftanın ücretsiz oyunu Botanicula

Epic Games Store’un bu haftaki ücretsiz oyunu Botanicula oldu. Amanita Design imzalı bu sevimli oyunda, ağaçta yaşayan beş minik canlının macerasına ortak oluyorsunuz. Oyunun en ilginç yanlarından biri ise alışılmışın dışında oldukça özgün bir görsel tarza sahip olması.

Öte yandan bu hafta sunulan ikinci içerik ise bir oyun değil, Firestone adlı oyuna özel bir ödül paketi. Kullanıcılar bu paketi kütüphanelerine ücretsiz olarak ekleyebiliyor. Paket içerisinde 100 dolarlık oyun içi kredi ve bazı kozmetik içerikler yer alıyor. Her iki içerik de 24 Nisan’a kadar erişilebilir durumda olacak.