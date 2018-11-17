Eş Zamanlı Yapılan Uygulamada Taksi Şoförlerine Ceza Yağdı

İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde yaşanan taksici skandalları, İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Yurt genelinde yaşanan taksici skandalları vatandaşı isyan noktasına getirdi. Turistleri dolandıran, müşteri seçen, kısa mesafe yolcu almayan taksiciler artık yandı. 81 ilde gerçekleşecek yeni uygulamada sivil polisler, müşteri gibi taksiye binerek denetim gerçekleştirecek.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, bazı taksi şoförlerinin uzun veya kısa mesafede yolcu seçtiği, olumsuz hava koşullarında yolcu almadığı, ödeme konusunda sorun çıkardığı, turistleri dolandırdığı ve yolcuları rahatsız ettiği ifade edildi. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine bakanlık harekete geçerek yeni bir uygulama başlattı. Bu doğrultuda dün 07:00 ile 20:30 saatleri arasında 10 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Gaziantep, Mersin, Bursa, Kocaeli) 448 noktada bin 484 personel ve 457 ekibin katılımı ile eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada 5 bin 324 araçta denetim gerçekleştirildi. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 60 araç sahibine mesafe seçerek yolcu almaktan kaçınmaktan 15 bin 540 TL, 1 araç şoförüne olumsuz hava şartlarında yolcu almamaktan 259 TL, 3 araç şoförüne mesafeyi bilerek uzatmak ve fazla para istemekten 777 TL, 15 araç şoförüne taksimetre kullanmamaktan 4.343 TL, 5 araç şoförüne trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almamaktan 1.295 TL, 2 araç şoförüne yüksek sesle müzik dinlemekten 518 TL, 1 araç şoförüne aracın gerekli bakımını yapmadığı için 259 TL, 27 araç şoförüne seyir halindeyken araç içinde sigara içmekten 3.348 TL para cezası kesildi.

Ayrıca eş zamanlı yapılan uygulamalarda 1 kişi göz altına alındı ve 97 kişi hakkında adli-idari işlem uygulandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği bu uygulama başarı ile tamamlandı. Söz konusu uygulamaların bütün illerde yapılması bekleniyor.