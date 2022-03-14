Cinsiyet eşitliği gibi hassas konular sosyal medyada pek çok tartışmaya neden olurken bu tartışmalar arasına bir yenisi daha eklendi. Bir yazılım konferansında kadın konuşmacı bulunmamasının sorgulanmasıyla başlayan tartışma, ne yazık ki hiç görmek istemeyeceğimiz noktalara ulaştı.

Günümüzde cinsiyet eşitliği konusundaki tartışmalar, istemsizce farklı noktalara varabiliyor ve büyük bir tartışmaya dönüşebiliyor. Geçtiğimiz gün Twitter’da yazılım sektörüne ilişkin başlayan bir tartışma, bu tartışmaların en güncel örneklerinden birisi oldu. Bir yazılım konferansında neden sadece erkek konuşmacıların olduğuna yönelik tartışma, yine bir linçle sonuçlandı.

Twitter’da gerçekleşecek bir yazılım konferansında sadece erkek konuşmacıların olduğundan yakınan Selin Tunç’un paylaşımıyla başlayan tartışma, Hüseyin Akdoğan ve Selin Tunç arasında bir süre devam etti. Aslına bakacak olursak ikili, tartışma başladıktan kısa süre sonra biz uzlaşmaya varmıştı ancak araya giren üçüncü taraf kişiler, tartışmanın boyutunu da şiddetini de değiştirdi.

Selin Tunç’un paylaşımıyla başlayan o tartışma:

Yazılım danışmanı Hüseyin Akdoğan, Selin Tunç’un paylaşımında yakınılan durumun kadın konuşmacı başvuru sayısının çok az olmasından kaynaklandığını ifade etti. Daha sonra Tunç, bu durumu değiştirmenin hepimizin sorumluluğu olduğunu belirtirken Akdoğan da kadınların halen başvuru yapabildiklerini ve bu konuda hassasiyet sahibi olduklarını fakat kadın yazılımcıların yeterli aksiyon almadıklarını düşündüğünü söyledi.

Sonrasında tartışmaya bir başka kadın geliştirici Gülçin Yıldırım Jelinek katıldı. Yıldırım, Akdoğan’ı bu konuda bahsettikleri gibi hassasiyetleri olmadıkları ve dolayısıyla topluluktaki kadınlara ulaşmadıkları konusunda suçladı. Akdoğan ise bu suçlamaya karşı çıkarak kadınların şikâyetçi olduğu durumu kalıcılaştıran şeyin bu yaklaşım olduğunu savundu.

Bunun ardındansa tartışmaya Yusuf Demirci ve Dilan Akyüz katıldı. Demirci, Akdoğan’ın paylaşımına verdiği cevapta kadınların sadece ‘kadın’ olmaları nedeniyle işe alınmalarını istediğini öne sürerek sektörde halihazırda pozitif ayrımcılık olduğunu söyledi. Akyüz’ün paylaşımıyla birlikteyse tartışma daha da büyüdü:

Demirci, Akyüz’ün son cevabının ardındansa Twitter’da tepki toplayan bir paylaşım yaptı:

Yusuf Demirci’nin bu paylaşımı, Twitter’ı ikiye böldü. Kimisi Demirci’nin değindiği noktayı haklı bulurken, kimiyse bu yaklaşıma karşı çıktı. Gelen tepkilerden bazıları şu şekildeydi:

Demirci, paylaşımların ardından açıklama yaptı:

Demirci, tartışmadan bir gün sonra bir açıklama paylaşarak haksız yere linçlendiğini savundu. Demirci’nin açıklamalarıysa şu şekildeydi:

Peki siz bu tartışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın!