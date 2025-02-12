Eski Activision Patronu: "EA, Dünyanın En Kötü CEO'suna Sahipti"

Eski Activision patronu Bobby Kotick, Electronic Arts'ın 2007-2013 arasında başında olan John Riccitello'ya eleştiri yağdırdı. Kotick, Riccitello'yu "en kötü CEO" olarak nitelendirdi.

Birçok ikonik oyunu bünyesinde bulunduran Electronic Arts, şu an Andrew Wilson tarafından yönetilse de öncesinde farklı yöneticilere sahipti. Bunlardan biri de 2007-2013 yıllarında şirketin patronluğunu yapan John Riccitello’ydu. Ancak şirket, Riccitello döneminde pek iyi bir dönem geçirilmemişti. Hatta Activision’ın Call of Duty oyunları, Battlefield’a popülerlik konusunda önemli bir fark atmıştı.

Şimdi ise eski Activision CEO’su Bobby Kotick’ten Riccitello dönemine ilişkin bir açıklama geldi. Kotick, Riccitello’nun oyun sektöründeki en kötü CEO olduğunu düşündüğünü belirtti.

Zamanında Activision ile EA birleştirilmek istenmiş

Kotick, EA’in eski kreatif yöneticisi Bing Gordon ile bir söyleşiye katıldı. Bu söyleşi de Gordon’ın EA’in başına geçmesinden korktuklarını çünkü onun çok iyi bir lider olabileceğini düşündüğünü aktardı.

Riccitello’yu ise sektördeki en kötü patron olarak nitelendirirken onun sonsuza kadar CEO olarak kalması için para bile ödemeye hazır olduklarını söyledi. Yani o kadar kötü bir patron olarak görüyormuş ve Riccitello’nun yönetiminin Activision’a yaradığını düşünüyormuş.

Eski Activision patronu, buna ek olarak Activision ile EA’in birçok kez birleştirilmeye çalıştığını da ekledi. Kotick’e göre EA, defalarca Activision’ı satın almaya çalışmış ancak bu gerçekleşmemiş. Kotick, o zaman EA’in kendilerinden çok daha önde olduğunu ekliyor. EA ile Activision arasında bir birleşmenin çok ilginç olabileceğini söylemek yanlış olmaz. Gerçek olsaydı oyun dünyası baştan aşağı değişirdi. Ancak hiçbir zaman bunu göremeyeceğiz.