İstenmeyen aramalardan kurtulmak, belki de yeni bir hayata başlamak adına telefon numaranızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Peki geride bıraktığınız telefon numaralarına ne oluyor, isterseniz tekrar geri alabiliyor musunuz?

Belki eski telefon numaranızı aradınız ve karşınıza başkası çıktı. Bu mümkün çünkü telefon numaraları bir süreliğine beklemeye alınıyor.

Peki bu süre ne kadar? İstersek geri almak mümkün mü?

Eski telefon numaraları nereye gidiyor?

Telefon numaraları, operatörler için kıymetli birer kaynak. Her ülkenin iletişim altyapısı, sınırlı sayıda telefon numarası tahsis edebilecek şekilde düzenlenmiş. Bu nedenle, aktif olarak kullanılmayan numaralar belli bir süre sonra geri dönüştürülüyor.

Yani eski telefon numaranız bir başkasına yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunabiliyor.

Ancak bu süreç hemen olmuyor. Telefon numaraları, operatörler tarafından belirli bir süre “karantinaya” alınıyor. Numara kapatıldıktan sonra genellikle 1 yıl içerisinde başka birisine verilmiyor ve bekletiliyor.

Numaramı geri alabilir miyim?

Eski telefon numaranıza duygusal bağınız olabilir ve onu geri almak isteyebilirsiniz. Bazı durumlarda bu mümkün. Eğer numaranız hâlâ karantina sürecindeyse, operatörünüze başvurarak numaranızı geri talep edebilirsiniz.

Ancak verilen süreyi aşmışsanız, tekrar satış havuzuna düşmüşse numaranızın başkasına da verilmiş olabileceğini unutmamanızda fayda var.

Bir başka önemli detay da numara taşınabilirliği.

Günümüzde numaranızı bir operatörden diğerine taşımanız oldukça yaygın bir işlem. Ancak numara taşınmazsa, eski numara operatörün havuzuna geri dönüyor ve yeniden tahsis edilmek üzere sıraya alınıyor.

Bu noktada, kişisel veriler ve güvenlik de devreye giriyor. Bir başkasının numaranızı aldığında, ona gelen aramaların yanlışlıkla eski sahip tarafından yapılması ihtimali var.

Ancak numaranın yeniden tahsisi öncesinde yapılan tüm bu bekleme süreçleri ve operatörlerin aldığı güvenlik önlemleri bu gibi sorunları en aza indirmeyi hedefliyor.

Bu yüzden de eğer çok önemli bir sorunla karşı karşıya değilseniz pişman olmamak, herkese bir daha telefon numaranızı vermek gibi sorunlarla uğraşmamak için kullandığınız numaradan devam.

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