Her bir sporun farklı kuralları, kıyafetleri ve materyalleri vardır. Ancak eskrimcilerin elektrikli bir kabloya bağlanması oldukça dikkat çekicidir. Sizce bunun sebebi nedir?

Elektrikli kabloya bağlanmış bir eskrimci gördüğümüzde aklımıza gelen ilk şey, bu kablonun sporcuların hareketlerini engelleyip engellemediği olur. Ayrıca elektrik de herhangi bir sağlık problemine yol açmaz mı?

Gelin, bunun sebebine bakalım.

Eskrimcilere takılan kablolar, vücut kordonu veya vücut teli olarak bilinen yere bağlıdır.

Bu kablo genellikle skorun, şüphelere fırsat verilmeden net bir şekilde takip edilebilmesi için oradadır. Eskrim, iğne benzeri bıçakları ve hızlı vuruşlarıyla, hakemin skoru yalnızca izleyerek takip etmesi için oldukça zor bir spordur.

Bu sebeple stratejik olarak yerleştirilmiş kablolar aracılığıyla iletilen elektrik akımları, her dokunuşu kaydeder. Eskrimciler, bu elektrik kablolarını genellikle ceketlerinden yukarı geçirerek kılıçlarına takarlar.

Ayrıca epe kılıcıyla yapılan eskrim çeşidinde hedef alan, baş ve ayaklar da dahil olmak üzere tüm vücuttur.

Bu sebeple temasın nerede gerçekleştiğini ayırt etmek çok gerekli değildir. Ancak flore ve sabre eskrimlerinde temas oldukça ayırt edicidir. Ek olarak eskrimciler, müsabakalar sırasında bu elektrikli kabloyu doğrudan, lame olarak bilinen ve elektriksel olarak iletken olan bir cekete bağlamak durumundadır.

Ayrıca lameleri elektrikli bir maskeye bağlayan, maske kordonlarından da faydalanırlar. Toparlayacak olursak eskrimcilerin elektrikli bir kabloya bağlanmasının sebebi, kablodan geçen elektrik akımının oyuncuların hareketlerini kaydetmesidir.

Bu da hakemlerin puanlama yapmasını oldukça kolaylaştırır. Yine tahmin edilenin aksine bu kablolar, sporcuların hareketlerini engellemeyecek biçimde tasarlanmıştır.

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