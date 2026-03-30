Ev İnternetinizi e-Devlet'ten Değiştirebileceksiniz! İşte Yeni Düzenlemenin Detayları

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sabit internet ile ilgili önemli bir karar aldı. Artık operatörü e-Devlet'ten kolayca değiştirmek mümkün olacak, eski operatörlerin kullanıcıyı arayıp vazgeçirmeye çalışması engellenecek.

Gökay Uyan

Türkiye’de herkesin evinde internet bulunuyor. Bu hizmet için de Turkcell, Turknet, Türk Telekom gibi farklı farklı operatörleri kullanıyoruz. Bazen birinde daha iyi fırsatlar olduğu için operatörü değiştirmemiz gerekebiliyor. İşte tam olarak bu konuda çok önemli bir gelişme yaşandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sabit internet hizmetlerinde operatör değiştirme sürecini değiştiren bir karar aldı. Yeni düzenleme ile artık her şey daha kolay olacak, operatörlerin kullanıcının sinirini bozan davranışlarının önüne geçilecek.

int

Operatör değişikliği e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek

int

BTK tarafından alınan yeni kararla birlikte artık ev internetiniz için kullandığını operatörü direkt e-Devlet üzerinden değiştirmeniz mümkün hâle gelecek. Hazırlanan taslağa göre süreci tamamen dijitalleştiren bu yeni yöntemde abonelerin operatör değiştirme sürecinin hızlanması, keyfi uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öyle ki artık abonenin talebi üzerine yeni operatör tarafından başlatılan süreçte aboneye SMS gönderilecek, e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra işlem onaylanacak. Böylece sahte başvuru ve izinsiz geçişlerin önüne geçilecek. Son 30 gün içinde operatör değiştiren abonelerin yeniden başvuru yapamayacağını, bir yıl içinde ise maksimum 4 adet değişiklik yapılabileceğini belirtelim. Operatörlerin 48 saat içinde başvuruyu onaylaması veya gerekçesiyle reddetmesi gerekecek. Yeni operatörlerin ise onay için **7 günü **olacak.

Bir diğer yenilik ise şirketlerin kullanıcıyı rahatsız etmesinin önüne geçmek. Düzenleme, eski hizmet sağlayıcılarının aboneyi arayıp veya farklı yollardan iletişime geçmeye çalışıp onu vazgeçirmesini yasaklıyor. Tüm bu değişikliklerin 1 Haziran’da yürürlüğe girmesi planlanıyor.

