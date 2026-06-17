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Evcil Hayvanınızın Sanıldığı Gibi Stresinizi Azaltmadığı, Aksine Artırabildiği Keşfedildi!

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Stresli bir günün ardından kedinizi veya köpeğinizi sevmenin size anında huzur verdiğini düşünüyorsanız, bilimsel veriler bu konuda yanılıyor olabileceğinizi söylüyor.

Evcil Hayvanınızın Sanıldığı Gibi Stresinizi Azaltmadığı, Aksine Artırabildiği Keşfedildi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Neredeyse hepimizin katıldığı bir inanış var: Evcil hayvanlar stresinizi azaltır. Birçok insan stresli bir günün ardından kedinizi veya köpeğinizi sevmenin size anında huzur verdiğini düşünür. Ancak gerçekleştirilen yeni bir araştırma, durumun aslında böyle olmadığını gösteriyor.

Hollanda'da bulunan Open University bünyesindeki araştırmacılar tarafından yapılan ve Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, evcil hayvanınızın stresinizi azaltmaktan çok artırabileceğini ortaya koydu.

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Evcil Hayvanınızın Sanıldığı Gibi Stresinizi Azaltmadığı, Aksine Artırabildiği Keşfedildi!
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Uzun vadede iyi ruh hâline yol açsalar da anlık streste durum değişiyor

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Bilim insanları, gerçek zamanlı verileri toplayabilmek adına oldukça titiz bir yöntem izlediler. Araştırma kapsamında tam 188 kedi ve köpek sahibi, beş gün boyunca kesintisiz olarak takip edildi. Katılımcıların akıllı telefonlarına yüklenen özel bir uygulama aracılığıyla, gün içinde sürekli olarak ruh halleri, stres seviyeleri ve o an evcil hayvanlarıyla ne tür bir etkileşim içinde oldukları soruldu. Bu sayede evcil hayvanların insanlar üzerindeki anlık etkileri ilk kez bu kadar net bir şekilde mercek altına alındı.

Genel haritaya bakıldığında, kedi ve köpeklerle vakit geçirmek genel anlamda daha iyi bir ruh haliyle ve daha az negatif duyguyla ilişkilendiriliyor. Yani evcil hayvanlar uzun vadede insanı kesinlikle daha mutlu kılıyor. Fakat iş "anlık stres yönetimine" geldiğinde sonuçlar değişiyor. Öyle ki bu tarz etkileşimlerde stresin azalmadığı aksine artırabildiği görüldü.

Kedilerde ilginç sonuçlar ortaya çıktı

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En dikkat çeken kısımlardan biri ise kedilerle alakalı olan kısım.Elde edilen verilere göre kedilerle etkileşime giren katılımcıların etkileşim sonrasında öncesine kıyasla daha da fazla stres hissettikleri rapor edildi. Tabii ki bilim insanları bu sonucu hemen mutlak bir doğru olarak kabul etmemek gerektiğinin altını çiziyor ve bu veriye temkinli yaklaşılması gerektiğini hatırlattı. Çünkü çalışmaya katılan kedi sahiplerinin sayısı, köpek sahiplerine kıyasla istatistiksel olarak önemli ölçüde daha azdı.

Ayrıca çalışmada, evcil hayvanla kurulan etkileşimin türü arasında bir ayrım yapılmadı. Örneğin koltukta uzanıp kedinizle sakin bir şekilde sarılmak derece rahatlatıcı olabilirken onunla bitmek bilmeyen ve tırmalamalı bir güreşe girişmek doğal olarak vücudun stres tepkisini tepkileyebiliyor.

Kısacası buradaki durum cil hayvanınızın o anki kişiliğine ve moduna dayanıyor olabilir. Hayvan sahipleri, dostlarının ne zaman oyun oynamak isteyip ne zaman yalnız kalmak istediğini her zaman doğru analiz edemiyor. Onları istemedikleri bir anda zorla sevmeye veya oynamaya çalışmak, hem hayvanı hem de dolaylı olarak sizi daha fazla strese sokuyor olabilir.

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