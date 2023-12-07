Evde İnternet Paketi Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

En verimli hizmeti alabilmek için ev interneti satın alırken dikkat etmemiz gereken kriterler neler? Yakından bakalım.

Artık herkesin evinde iyi kötü bir internet bağlantısı var. Ancak internet hizmeti noktasında seçeneklerimiz artık oldukça fazla ve olabilecek en iyi hizmeti almak istiyoruz haklı olarak.

Hâl böyle olunca da seçim yapmak için kriterlere ihtiyaç duyuyoruz. Peki hız ve fiyat gibi herkesin aklına gelen kriterlere ek olarak ev interneti paketleri seçerken neleri göz önünde bulundurmalıyız?

Biz akla ilk gelenle başlayalım yine de: Hız

Evde internet paketleri farklı ihtiyaçlara ve altyapı desteğine bağlı olarak farklı hızlar sunuyor. Bu noktada ihtiyaçlarınızı karşılayacak seviyede hız sunan paketleri ve servis sağlayıcılarını seçmeniz önemli.

Tabii ki altyapı burada büyük önem taşıyor, eğer altyapı yoksa hiçbir servis sağlayıcısı size yoktan var edip hızlı internet sunamaz ama bazen de limit daha yukarıda olmasına rağmen sağlayıcılar düşük paketler öneriyor… Bu noktada altyapınızı sorgulamak ve tüm servis sağlayıcıları arasından size en yüksek hızı sunanları derlemek iyi bir adım olabilir.

Fiyatla devam edelim;

Tabii ki fiyat da herkes için önemli bir kriter. Hele de günümüzde internet tarifelerinin fiyatları oldukça yükselmişken en iyi seçeneği bulmak gerekiyor. Doğal olarak ev interneti kampanyaları arasında bir fiyat araştırması yapmanız gerekiyor.

Fakat burada önerimiz, fiyatı ''en ucuz olan en mantıklı olan'' gibi bir bakış açısıyla değerlendirmek yerine diğer koşulları da göz önünde bulundurup bir eleme kriteri olarak kullanmanız. Çünkü sonuçta internet bağlantısı bir hizmet ve bu hizmet müşteri ilişkilerinden sorunsuz bağlantıya geniş bir alanı kapsıyor. Haliyle istediği kadar ucuz olsun, çözülmeyen sorunlara gebe bir servis sağlayıcısı hiçbir zaman iyi bir seçenek olmayacaktır.

Kota mı kaldı demeyin;

Ülkemizde 2019 yılında ''Adil Kullanım Kotası'' kalktı ancak bu artık internette 'kota' olmadığı anlamına gelmiyor… Kimi internet sağlayıcılarının sunduğu ve belirli bir kullanım limitine ulaşınca yavaşlayan ''kotalı'' paketler de mevcut.

Bu sebeple siz ev interneti paketinizi seçerken kota mevzusunu iyi araştırdığınızdan ve kotasız bir paket seçtiğinizden emin olun. Hatta mümkünse bu noktayı seçtiğiniz servis sağlayıcısına doğrulatın.

Taahhüt şartları da çok önemli

İnternet sağlayıcılarının çoğu taahhüt ile internet hizmeti sunuyor. Eğer taahhütlü bir internet hizmeti alacaksanız şartlarına mutlaka göz atmalısınız. Eğer taahhütsüz hizmet sunan sağlayıcıları tercih edecekseniz de fiyat değişimi gibi konularda bilgi edinmelisiniz.

Ev interneti fiyatları son zamanda büyük zamlarla epey yükseldi ancak iyi bir internet sağlayıcısı seçmek ve taahhütlü ya da taahhütsüz olsun bu tür fiyat artışlarından en az seviyede etkilenmenizi sağlayacaktır.

Son olarak kullanıcı yorumları ve müşteri iletişimi de kritik

Evde internet paketi seçmek demek aynı zamanda gerekiyorsa sağlayıcı da değiştirmek demek. Bu sebeple mutlaka kullanıcı yorumlarına göz atmanızı ve olası sorunları çözme noktasında müşteri iletişimini güçlü tutan sağlayıcılarla devam etmenizi öneririz.