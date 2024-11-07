Bazen ev içinde küçüklü büyüklü kazalar, beklenmedik sağlık sorunları yaşanabiliyor. Böyle zamanlarda da elimiz hemen ilaç dolabına gidiyor ve kimi zaman hayat kurtarıcı o tıbbi malzemeyi bulabiliyoruz. Bu kadar şanslı olmanız için de tabii gerekli bazı ekipmanlara ihtiyacımız var.

Kimi zaman doktora gitme imkânımız olmaz ya da doktora gidecek kadar da vahim bir durum değildir ama bir şey yapmadan da geçmez.

Sağlığımız için de ilk müdahalede evinizde olmanız gerekenleri detaylandırıyoruz. Eksiklerinizi tamamlayarak evinizdeki küçük bir klinik kurabilirsiniz.

İlk yardım çantası ve temel ilk yardım malzemeleri

Her evin olmazsa olmazı tabii ki ilk yardım çantası oluyor. Özellikle küçük kesikler, sakatlıklar ve hafif yanık gibi olaylarda ilk müdahaleyi bu çantadaki malzemelerle yapabilirsiniz.

Steril gazlı bez, sargı bezi, makas, eldiven, pamuk flaster, antiseptik krem veya merhem, yara bandı, suni solunum maskesi, antibiyotik krem, su, fener, dezenfektan gibi dolu bir içeriğe sahip ilk yardım çantasının, evde kolay erişilebilir ve tüm ailelerin bulabileceği bir yerde olmasına dikkat etmelisiniz.

Eğer klasik bir ilk yardım çantanız varsa bulundurmanız gereken diğer malzemeleri daha da detaylandıralım.

Ateşölçer

Bazı ilk yardım çantalarının içinde bulunsa da yine de ateşölçer detayını atlamamanız gerekiyor. Özellikle çocuklu aileler için vazgeçilmez ilk yardım malzemelerinden biri olan ateşölçer ile kısa sürede ateş kontrolü yapabilirsiniz.

Klasik koltuk altı ateşölçerle de ölçebileceğiniz gibi dijital olanları da tercih ederek kısa sürede tespit edebilirsiniz.

Antiseptik solüsyonlar ve kremler

Küçük sıyrıklar veya kesikler için antiseptik solüsyon ve yaraların enfeksiyon kapmasını önleyen kremler ile zararı en aza indirebilirsiniz. Yaraları bu kremler ve solüsyonlarla temizleyerek enfeksiyon kapmasını önleyebilirsiniz.

Pamuk ve steril sargı bezi

Kişisel bakım için genellikle evlerimizde bulunsa da tıbbi müdahale için pamuk, göz ardı edilmemesi gereken bir malzeme. Yara temizlemelerde kullanabilir ve temiz bir uygulama sağlayabilirsiniz.

Yanık ve kesik gibi durumlarda ise steril sargı bezle hem yaranın hava almasını sağlar hem de enfeksiyonlardan koruyabilirsiniz.

Ağrı kesici ve ateş düşürücüler

Evde en sık ihtiyaç duyduğumuz malzemelerden biri de ağrı kesiciler oluyor. Diş ağrısından baş ağrısına kadar pek çok durumda ağrı kesiciler ile ağrınızı hafifletebilirsiniz.

Özellikle çocukların ateşlenmesi daha olası olduğu için de ateş düşürücüler olmazsa olmaz. Tabii ki bunun için çocuk doktorunun önerdiği ateş düşürücüleri almakta fayda var.

Yanık kremi

Ufak tefek mutfak kazaları, sıcak su sıçramaları ya da ütüyle yaşanan kazalar gibi bazı yanık olayları herkesin başına gelebiliyor. Yanık kremleri de bu tip yaralanmalarda ilk müdahale için etkili olabiliyor. Kremler sayesinde hücre yenilenmesini hızlandırabilir ve yanma hissini hafifletebilirsiniz. Ayrıca güneş yanıkları için de krem bulundurmayı unutmamalısınız.

Tıbbi eldiven ve maske

Yaralıya ilk yardım yaparken eldiven kullanmak enfeksiyon riskini azaltırken maskeler, virüslerin buluşmamasına yardımcı ekipmanlar arasında. Özellikle evde hastalık geçiren birisi varsa çareyi maske kullanmakta bulabilirsiniz.

Burun spreyi veya tuzlu su çözeltisi

Özellikle kışın yaşanan burun tıkanıklarına çözüm olarak burun spreyi ve tuzlu çözeltisini ecza dolabına ekleyebilirsiniz. Burun kanallarınızı ve solunumunuzu rahatlatabilirsiniz.

Soğuk-sıcak kompres jeli

Bazen ufak bir burkulma ya da hafif ağrıların çözümü sıcak ya da soğuk kompreslerden geçebiliyor. Buzdolabınızdan ya da mikrodalgadan çıkararak kendi doktorunuz olabilirsiniz.

Tıbbi makas ve cımbız

Tıbbi malzemeler arasında küçük bir makas ve cımbız, göz ardı edilmemesi gereken diğer araçlar. Küçük yaralanmalarda sargı bezi kesme ya da cımbızla bir kıymığı çıkarmak gibi işlemlerde hayat kurtarıcı olabilirler.

Özellikle çocukların ve yaşlıların bulunduğu evlerde bu tıbbi malzemeler ile ilk müdahaleyi yapabilirsiniz. Şeker ölçer ve tansiyon aleti gibi cihazlar ise yaş ilerledikçe veya sağlık sorunları ortaya çıktıkça lazım olabilecek diğer malzemelerden sadece bazıları.

Tabii ki eğer sizin de bir sağlık sorununuz varsa bunun için gerekli ekipmanları bulundurmanız gerekiyor. Bu nedenle, bir gün gerek olur diyerek bu temel malzemeleri elinizde bulundurmayı ihmal etmeyin.

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