Everest Dağı, 200 Kilometre Öteden Görülebilir Hale Geldi

Asya ülkesi Nepal, koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemler sayesinde beklemediği bir durumla karşılaştı. Ülkedeki hava kirliliği salgın öncesi döneme göre hiç olmadığı kadar düşerken, azalan hava kirliliği sayesinde ülkenin başkenti Katmandu’dan Everest Dağı görülmeye başlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke sert önlemler almak durumunda kalıyor. Uygulanan sokağa çıkma yasaklarıyla beraber insanların zorunlu durumlar dışında evinden çıkmamasının istenmesi, birçok ülkede sokakların boş kalmasına neden oluyor.

Salgın nedeniyle alınan önlemler sayesinde artık sokaklarda daha az araba görülüyor ve birçok ülkede sanayi faaliyeti önceki dönemlere göre azalmış durumda. Önlemler ve uyarılar salgının yayılmasını yavaşlatırken çevre kirliliğinin de azalmasını sağlıyor.

Salgına karşı alınan önlemler Nepal’de hava kirliliğinin azalmasını sağladı

Virüs salgınına karşı alınan önlemler sayesinde çevre kirliliğinin azaldığı yerlerden biri de Nepal’in başkenti Katmandu oldu. Önceki dönemlerde özellikle hava kirliliği konusunda büyük sorunlar yaşayan şehirde salgın nedeniyle alınan önlemler sayesinde hava kirliliği salgın öncesine göre çok ama çok daha düşük düzeylere gelmiş durumda.

Katmandu’da hava kirliliğinin azalması şehir sakinlerinin yıllardır hasret kaldığı bir manzaranın da ortaya çıkmasını sağladı. Şehirde hava kirliliğin azalmasıyla birlikte yaklaşık 195 km uzaklıktaki dünyanın en yüksek dağı olan Everest Dağı, Katmandu’dan görülebilir hale geldi.

Katmandu’da yaşayan insanlar için Everest’in şehirden görülebilmesi şaşırtıcı bir gelişme. Çünkü salgından önce şehirdeki hava kirliliği nedeniyle Everest Dağı’nın görülmesi imkansızdı. Ancak salgına karşı alınan önlemler sayesinde insanlar evlerinde kalırken, şehrin sokaklarında önceki dönemlere göre çok az araba hareket halinde bulunuyor. Bu durum şehrin hava kirliliğinin en büyük sorumlusu olan egzoz emisyonların görülmemiş hızda düşmesini sağladı.

Hava kirliliğinin azalması solunum yolu hastalıklarının da azalmasını sağladı

Katmandu'daki hava kirliliğinin koronavirüs salgını öncesindeki hali

Katmandu’da hava kirliliğinin önceki dönemlere göre düşük seviyelere gelmesi, Everest Dağı’nın görülmesinin yanında solunum yolu hastalıkları ile hastanelere başvuran insan sayısının da düşmesine neden oldu. Katmandu’daki HAMS Hastanesi’nde akciğer uzmanı olan Raju Pangeni, düzenli takip ettikleri KOAH hastalarının çoğunun semptomlarının hafiflediğini, hatta bazı KOAH hastalarının artık oksijen tedavisine ihtiyaç duymadığını söyledi.

Nepal’de koronavirüs önlemlerinin bir etkisi olarak hava kirliliğinin azalması ve bu nedenle Everest’in başkent Katmandu’dan görülebilir olması sevindirici bir gelişme. Ancak salgın önlemlerinin kaldırılmasının ardından ülkede hava kirliliğinin eski günlerdeki seviyesine gelmemesi için şimdiden önlemler almak gerekiyor.