Dijital içerik platformları TV+ ve Exxen, yeni iş birliklerini duyurdu. Buna göre TV+ kullanıcıları, platformda yer alan “Exxen TV” kanalı aracılığıyla UEFA Şampiyonlar Ligi ve diğer birçok içeriğe ek ücret ödemeden ulaşabilecek.

Turkcell’in dijital içerik platformu TV+, Exxen ile yaptığı anlaşma kapsamında, kullanıcılarını sevindirecek gibi görünüyor.

TV+ platformuna eklenen “Exxen TV” kanalında, bundan sonra Premium TV+ aboneleri ek ücret ödemeden Exxen içeriklerine ulaşabilecek.

Şampiyonlar Ligi maçları da izlenebilecek

TV+’a eklenen Exxen TV kanalından, Avrupa maçları izlenebilecek. Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki grup aşamalarında her hafta 4 maç canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarında ise seçili maçlar Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yine ek ücret ödemeden izlenebilecek.

Exxen TV ile TV+’ta canlı yayınlanacak ilk maç, 22 Ağustos Salı günü saat 22.00’de UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Rangers ile PSV Eindhoven arasında oynanacak. 23 Ağustos’ta ise aynı kupada ve aynı saatte Braga, Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Bunların yayında Exxen platformuna ait Gibi, Olağan Şüpheliler, İlginç Bazı Olaylar ve Hükümsüz gibi diziler de TV+’da yer alacak.