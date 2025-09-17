Eylül 2025: Xbox Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar

Xbox Game Pass kütüphanesinden bu ayın sonunda kaldırılacak oyunlar açıklandı. Aboneler, 4 oyuna veda edecek.

Aylık belli bir ücret karşılığında yüzlerce oyuna erişme imkânı tanımasıyla oyunseverler tarafından sıkça tercih edilen Xbox Game Pass aboneliğine her ay yeni yapımlar ekleniyor, hâlihazırdaki oyunlar kaldırılıyordu. Şimdi de eylülün kalanında kaldırılacak oyunlar ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Microsoft, Xbox Game Pass oyun kütüphanesinden yakında kaldırılacak oyunları aboneleriyle paylaştı. Listeye baktığımızda 3’ü aynı seriden olmak üzere 4 oyunun bu ay sonu Game Pass’e veda edeceğini görüyoruz.

Eylül sonu Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar

Ninja Gaiden Sigma (Konsol & PC)

Ninja Gaiden Sigma 2 (Konsol & PC)

Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge (Konsol & PC)

Terra Invicta (PC)

Yukarıda gördüğünüz 4 oyun, 30 Eylül 2025 tarihinde Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Yani bu oyunları oynamak için az bir süreniz kaldı. Eğer hâlâ denemediyseniz şimdiden göz atmanızı öneriyoruz.