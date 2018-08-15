Yeni iPhone Modellerinden İkisi İşte Böyle Görünecek

Apple’ın bu yıl 3 farklı iPhone modeli çıkaracağını, bu cihazların iPhone X tasarımına sahip olacağını biliyoruz. Firmanın 6.1 inç ekrana sahip bütçe modeli ile 6.5 inç ekranlı yüksek fiyatlı Plus modeli en büyük yenilik olarak karşımıza çıkacak. Bu iki cihazın görünümüne dair kesin bilgiler veren maket modelleri sızdırıldı.

Geçtiğimiz yıl 12 Eylül’de tanıtılan iPhone X, 5.8 inçlik çentikli bir ekrana sahipti. Bu cihaz, Apple’ın ilerleyen yıllardaki stratejilerini oluşturacağını belli etmişti. Bu yıl aynı tasarımın birer varyasyonu olan 3 farklı cihaz göreceğiz. Birisi iPhone X’un doğrudan yenilenmiş versiyonu olarak 5.8 inçlik ekranla çıkış yapacak. İkincisi ve biraz daha büyüğü 6.1 inç ekrana sahip olan bütçe versiyonu olacak. Son olarak 6.5 inçlik iPhone X Plus göreceğiz. Diğer cihazlar cam gövdeye ve OLED ekrana sahipken, 6.1 inçlik iPhone plastik ya da alüminyum gövdeye ve LCD ekrana sahip olacak.

Bir nevi ortanca ve büyük iPhone olarak anabileceğimiz iki modelin, mağaza rafları ve vitrinleri için üretilen, bire bir tasarıma sahip maketleri sızdırıldı. Bu maketler teknik açıdan bilgi sahibi olmamıza izin vermeseler de tasarımları konusunda tüm söylentileri haklı çıkardılar.

6.1 inç ve 6.5 inçlik iPhone maket modelleri:

Aşağıda 5.8 inçlik şu anda satışta bulunan iPhone X ile iki maketi görüyoruz:

Gelelim tasarımlara. Elbette çentikli ekrandan başlamalıyız. Firmanın Face ID ve Animoji gibi özellikleri kullanmamızı sağlayan sensörleri ve ön kameraları, bu çentik içerisinde yer alan TrueDepth teknolojisinde gizli. Her iki üç cihaz da -ikisini görüyorsunuz- çentikli ekrana sahip olacak.

Diğerlerine göre nispeten düşük fiyatlı olacak 6.1 inçlik LCD ekranlı iPhone, tek arka kameraya sahip. Diğer iki modelde muhtemelen farklı yeteneklere sahip çift kamera kurulumu göreceğiz. Sızıntılara göre bütün cihazlarda Apple’ın yeni nesil işlemcisi A12 bulunacak. 3GB RAM ile gelecek 6.1 inçlik iPhone’a karşılık, diğer modellerde 4GB RAM bulunacak.

Bu cihazların nasıl isimlendirilecekleri ise gerçek anlamda bir gizem. iPhone Xs, iPhone 9, iPhone XI gibi seçenekler hala devrede. Dün de fiyatlandırma konusunda bazı bilgiler paylaşmıştık. Artan dolar kuruyla bu cihazların yine cep yakacak olması muhtemel.

Tüm bunlar haricinde yeni iPhone modellerinin ülkemizde beklenenden çok daha az satılacağını tahmin etmek zor değil. ABD yaşanan krizler sonrasında Türkiye, karşı yaptırım olarak ABD menşeili elektronik ürünleri boykot etmeye hazırlanıyor. Eğer süreç resmi bir çıktıyla sonuçlanırsa, bu üç modeli ülkemizdeki raflarda göremeyebiliriz. Detaylar netleştikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.