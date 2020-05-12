F1 2020'nin İlk Resmi Oynanış Videosu Yayınladı

Formula 1'in resmi lisanslı oyunu olan F1 2020, meraklı bir bekleyişin ardından ilk resmi oynanış videosu ile karşımıza çıktı. Etkileyici görüntülere sahne olan video, 10 Temmuz’da raflardaki yerini alacak oyundan neler beklememiz gerektiğine dair etkileyici bir bakış açısı sunuyor.

2020’nin en fazla beklenen oyunlarından biri olan F1 2020, her zamankinden çok daha heyecanlı bir yarış deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Oyunun arkasındaki iki şirket olan Deep Silver ve Codemasters, bugün F1 2020’nin ilk resmi oynanış videosunu yayınladı, ancak yaklaşık bir buçuk dakika uzunluğunda olan videoda oyun içinden çok fazla görüntü yer almıyor.

Bu yılki oyunda, efsanevi motor sporu organizasyonu Formula 1'in 70. yılı şerefine tüm zamanların en iyi pilotu olarak gösterilen Michael Schumacher’in en ünlü araçlarının olduğu ek paket de yer alacak. Kariyeri boyunca tam yedi kez dünya şampiyonu olan Alman pilot, 2013 yılında Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasından bu yana bitkisel hayatta bulunuyor.

F1 2020, 10 Temmuz tarihinde raflardaki yerini alacak

Oyunu ön sipariş eden kişilerin sahip olacağı F1 2020 Deluxe Schumacher Edition paketinde, Schumacher'in F1'de ilk kez mücadele ettiği Jordan, Benetton ve Ferrari takımlarında elde ettiği bazı şampiyonluklarda kullandığı dört araç olacak. Oyunda ayrıca Formula 2 organizasyonun da yer alacağını söylemeden geçmeyelim.

F1 oyun serisinin direktörü Paul Jeal, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, F1 2020’nin bugüne kadarki en büyük ve en yenilikçi oyunları olacağını ifade etmişti. Codemasters tarafından geliştirilen ve yayınlanan F1 2020, 10 Temmuz 2020 tarihinde Windows, PlayStation 4, Xbox One ve Stadia platformlarında piyasaya sürülecek.

F1 2020 oynanış videosu