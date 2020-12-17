11 yıl sonra İstanbul Park'a geri dönen Formula 1'in 2021'de yeniden Türkiye'ye gelip gelmeyeceği merak konusuydu. FIA'nın açıkladığı yeni yarış takviminde Türkiye yer almıyor.

FIA, 2021'de düzenlenmesi planlanan Formula 1 yarışlarınn yer aldığı takvimi açıkladı. Takvimde Türkiye'den İstanbul Park yer almıyor. Ancak bu durum ilerleyen aylarda değişebilir.

21 Mart 2021'da Avustralya GP'si ile başlayacak Formula 1 2021 takviminde toplam 23 yarış yer alıyor. FIA'nın açıkladığı detaylara göre 2021 sezonu, Formula 1 tarihinin en uzun sezonu olarak kayıtlara geçecek.

Formula 1 2021 yarış takviminde İstanbul Park yok:

2020 takvimi koronavirüs nedeni ile sezon sırasında acil olarak değiştirilmiş, böylece İstanbul Park yıllar sonra Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı. Ancak bu durum 2021 yılı için -en azından şimdilik- mümkün görünmüyor. Nitekim takvimde 25 Nisan tarihinde bir boşluk bulunuyor. SkySports'a göre, 25 Nisan'daki yarış için için Portekiz'in takvime eklenme ihtimali oldukça yüksek.

Formula 1 2021 yarış takvimi: