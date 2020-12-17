Son Dakika: F1 2021 Yarış Takvimi Açıklandı, Türkiye Listede Yok

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Son Dakika: F1 2021 Yarış Takvimi Açıklandı, Türkiye Listede Yok
11 yıl sonra İstanbul Park'a geri dönen Formula 1'in 2021'de yeniden Türkiye'ye gelip gelmeyeceği merak konusuydu. FIA'nın açıkladığı yeni yarış takviminde Türkiye yer almıyor.

FIA, 2021'de düzenlenmesi planlanan Formula 1 yarışlarınn yer aldığı takvimi açıkladı. Takvimde Türkiye'den İstanbul Park yer almıyor. Ancak bu durum ilerleyen aylarda değişebilir.

21 Mart 2021'da Avustralya GP'si ile başlayacak Formula 1 2021 takviminde toplam 23 yarış yer alıyor. FIA'nın açıkladığı detaylara göre 2021 sezonu, Formula 1 tarihinin en uzun sezonu olarak kayıtlara geçecek.

Formula 1 2021 yarış takviminde İstanbul Park yok:

2020 takvimi koronavirüs nedeni ile sezon sırasında acil olarak değiştirilmiş, böylece İstanbul Park yıllar sonra Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı. Ancak bu durum 2021 yılı için -en azından şimdilik- mümkün görünmüyor. Nitekim takvimde 25 Nisan tarihinde bir boşluk bulunuyor. SkySports'a göre, 25 Nisan'daki yarış için için Portekiz'in takvime eklenme ihtimali oldukça yüksek.
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Formula 1 2021 yarış takvimi:

  • 21 Mart: Avustralya (Melbourne)
  • 28 Mart: Bahreyn (Sakhir)
  • 11 Nisan: Çin (Şangay)
  • 25 Nisan: TBC (Pist kesinleşmedi)
  • 9 Mayıs: İspanya (Barselona)
  • 23 Mayıs: Monaco 
  • 6 Haziran: Azerbaycan (Bakü)
  • 13 Haziran: Kanada (Montreal)
  • 27 Haziran: Fransa (Le Castellet)
  • 4 Temmuz: Avusturya (Spielberg)
  • 18 Temmuz: Birleşik Krallık (Silverstone)
  • 1 Ağustos: Macaristan (Budapeşte)
  • 29 Ağustos: Belçika (Spa)
  • 5 Eylül: Hollanda (Zandvoort)
  • 12 Eylül: İtalya (Monza)
  • 26 Eylül: Rusya (Sochi)
  • 3 Ekim: Singapur
  • 10 Ekim: Japonya (Suzuka)
  • 24 Ekim: ABD (Austin)
  • 31 Ekim Meksika (Mexico City)
  • 13 Kasım: Brezilya (Sao Paulo)
  • 28 Kasım: Suudi Arabistan (Cidde)
  • 5 Aralık: Abu Dhabi
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