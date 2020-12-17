FIA, 2021'de düzenlenmesi planlanan Formula 1 yarışlarınn yer aldığı takvimi açıkladı. Takvimde Türkiye'den İstanbul Park yer almıyor. Ancak bu durum ilerleyen aylarda değişebilir.
21 Mart 2021'da Avustralya GP'si ile başlayacak Formula 1 2021 takviminde toplam 23 yarış yer alıyor. FIA'nın açıkladığı detaylara göre 2021 sezonu, Formula 1 tarihinin en uzun sezonu olarak kayıtlara geçecek.
Formula 1 2021 yarış takviminde İstanbul Park yok:
2020 takvimi koronavirüs nedeni ile sezon sırasında acil olarak değiştirilmiş, böylece İstanbul Park yıllar sonra Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı. Ancak bu durum 2021 yılı için -en azından şimdilik- mümkün görünmüyor. Nitekim takvimde 25 Nisan tarihinde bir boşluk bulunuyor. SkySports'a göre, 25 Nisan'daki yarış için için Portekiz'in takvime eklenme ihtimali oldukça yüksek.
İstanbul Park’ta Kırılan Tüm Formula 1 Rekorları
Formula 1 2021 yarış takvimi:
- 21 Mart: Avustralya (Melbourne)
- 28 Mart: Bahreyn (Sakhir)
- 11 Nisan: Çin (Şangay)
- 25 Nisan: TBC (Pist kesinleşmedi)
- 9 Mayıs: İspanya (Barselona)
- 23 Mayıs: Monaco
- 6 Haziran: Azerbaycan (Bakü)
- 13 Haziran: Kanada (Montreal)
- 27 Haziran: Fransa (Le Castellet)
- 4 Temmuz: Avusturya (Spielberg)
- 18 Temmuz: Birleşik Krallık (Silverstone)
- 1 Ağustos: Macaristan (Budapeşte)
- 29 Ağustos: Belçika (Spa)
- 5 Eylül: Hollanda (Zandvoort)
- 12 Eylül: İtalya (Monza)
- 26 Eylül: Rusya (Sochi)
- 3 Ekim: Singapur
- 10 Ekim: Japonya (Suzuka)
- 24 Ekim: ABD (Austin)
- 31 Ekim Meksika (Mexico City)
- 13 Kasım: Brezilya (Sao Paulo)
- 28 Kasım: Suudi Arabistan (Cidde)
- 5 Aralık: Abu Dhabi