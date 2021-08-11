Facebook, Aşı Karşıtlarının Hesaplarını Kapatmaya Başladı

Facebook, aşı karşıtlarına karşı harekete geçildiğini ve 65 Facebook hesabı ile 243 Instagram hesabının kapatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre söz konusu kampanyalarda sosyal medya fenomenlerinin de yardımını alarak bilimden uzak ve aslı astarı olmayan "aşı, insanı maymuna çeviriyor" gibi iddialara yer veriliyordu.

Tüm dünya koronavirüs pandemisiyle mücadele etmeye çalışırken dünya geneline yayılmış olan bir kesim, bu mücadeleye balta vurmak için elinden geleni ardına koymuyor. Evet, sizlerin de tahmin ettiği gibi aşı karşıtlarından bahsediyoruz. Konuyla ilgili yaptırım hakkına sahip olan otoriteler ise aşı karşıtlarının dizginlenebilmesi için gerekli tedbirleri alıyorlar.

Şimdiyse Facebook, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle de Hindistan, ABD ve Latin Amerika'yı hedef alan bir grup aşı karşıtının hesabının kapatıldığını açıklayan platform, bu aşı karşıtlarının yanlış bilgiyi yaymak için her şeyi yaptığını söyledi. Üstelik Rusya merkezli influencer pazarlama ajansı Fazze, bu sürecin bir paydaşıydı. Yapılan incelemelerle, söz konusu yanlış bilgi kampanyasına dahil olan 65 Facebook hesabı ile 243 Instagram hesabı kapatılmış durumda.

Şaka gibi iddia: Aşı, insanları maymuna çevirecek

Facebook tarafından yapılan açıklamalarda, aşı karşıtlarının ne kadar akılalmaz yollara başvurdukları ifşa edildi. Öyle ki aşı karşıtları, AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının insanları maymuna çevirdiğini söyleyerek, bu konuyla ilgili montaj görüntüler oluşturmuşlar. Yalnızca bununla sınırlı kalmayan grup, hiçbir bilimsel gerçekliği olmayan sayısız yanlış bilginin Instagram ve Facebook'ta yayılmasını sağlamaya çalışmışlar. Facebook yönetimi, sosyal medya fenomenlerinin de dahil olduğu iki yalan haber dalgasının yaşandığını ve bu iki dalganın da bertaraf edildiğini söylüyorlar.

Facebook tarafından yapılan açıklamalarda, karalama kampanyalarına dahil olan kullanıcıların bizzat uyarıldıkları ifade edildi. Özellikle de sosyal medya fenomenleri ile doğrudan iletişime geçen Facebook yetkilileri, böyle hurafelere inanılmaması gerektiğini, yapılan bilimsel araştırmaların incelenmesi gerektiğini söylemişler. Dileriz bu tür kapatma girişimleri, diğer sosyal medya platformları tarafından da uygulanır ve konuyla ilgili en ufak bilgi sahibi olmayan insanların bilime dil uzatmalarının önü kesilir.