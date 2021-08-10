Koronavirüs salgınının Türkiye'deki durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, ne yazık ki sevindirici haber vermedi. Ağustos ayının tehlikeli olduğunu belirten bilim insanı, insanları aşı olmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de artan vakalar nedeniyle endişelerin tavan yapmaya başladığı koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Genel gidişin iyi olmadığını söyleyen profesör, içinde bulunduğumuz ağustos ayının delta varyantı nedeniyle sıkıntılı geçeceğini ve hatta bu ay içerisinde pik yaşanabileceğini söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi Yavuz tarafından yapılan açıklamalara göre insanların maske kullanmaya devam etmeleri gerekiyor. Ayrıca kalabalık ortamlar, koronavirüsün delta varyantının yayılması için uygun ortam oluşturuyor. İki doz aşı vurulmuş olan insanların çok dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen bilim insanı, aşısız insanların kalabalık ortamlara girmemesi gerektiğini, açık alanda olsalar da mesafeye önem vermeleri gerektiğini ifade ediyor. Aksi takdirde salgını kontrol altında tutmak, Türkiye'de pek de mümkün olmayacak.

"Aşılama oranı şimdilik yetersiz"

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, mevcut aşılama oranları ile Türkiye'nin toplumsal bağışıklığa ulaşıldığının kesinlikle söylenemeyeceğini ifade ediyor. Ancak sürecin devam ettiğini, eylül ya da ekim ayı gibi aşılama oranının şimdikinin iki üç kat üzerine çıkacağını söyleyen bilim insanı, işte tam bu yüzden ağustos ayının çok tehlikeli olduğunu beyan ediyor. Aşı olmama konusunda ısrarcı olan vatandaşlar için de bir uyarıda bulunan Bilim Kurulu üyesi, bu insanların belirli yerlere girerken PCR testi vermesinin önemli hale geleceğini, daha önce de söylendiği gibi bu salgının aşısızların salgını haline geldiğini belirtiyor.

Okullarla ilgili de açıklamalarda bulunan Serap Şimşek Yavuz, tam olarak şu ifadeleri kullandı; Bizim esas önceliğimiz okullar olmalı şu an, okulları açmak için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Bu çocukların bir gün daha eğitimden uzak kalacak durumu kalmadı her anlamda. Bunun için de yazdan itibaren hazırlık yapmak gerekiyor. Çocuklarda da aşı yapılabilir, belli yaş gruplarına inebilir. Çünkü ruhsat aldı çocuklarda da belirli yaş gruplarında birincisi o olabilir. İkincisi okullarda test yapmak, hızlı testlerle. Test dışında okulda alt yapının iyileştirilmesi, havalandırma sistemlerinin nasıl olacağının belirlenmesi. Bir kısıtlamadan sonra ilk açılması gereken şey okullar olmalı son kapanması gereken şey okullar olmalı. Bizde maalesef böyle olamadı, bir eleştiri olarak kendimize yapmamız gerekiyor. Bizde genellikle ilk okullar kapatıldı en son okullar açıldı gibi oldu. Önümüzdeki süreçte bunu böyle yapmamamız gerekir. Önce okullar açılması en son okullar kapanmalı.

Salgının seyri, İstanbul'da giderek kötüleşiyor

Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'a da değinen bilim insanı, İstanbul'daki gidişin iyi yönde olmadığını açıkladı. Enfeksiyonun İstanbul'da çok arttığını, pozitiflik oranı ile hastaneye başvuranların sayısında da yükseliş olduğunu söyleyen Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, salgından korunabilmek için tek yöntemin en azından şimdilik aşı olduğunu ve vatandaşların zaman kaybetmeden ve yerli aşıyı da beklemeden, koronavirüs aşısı olmaları gerektiğini ifade ediyor...