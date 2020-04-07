Facebook'tan Çiftler İçin Yeni Mesajlaşma Uygulaması: Tuned

Facebook, sosyal izolasyon günlerinde, 'çiftler için özel bir alan' olarak tanımladığı yeni bir mesajlaşma uygulamasını App Store'da yayınladı. 'Tuned' adı verilen uygulama, koleksiyon defterine benzer bir tasarıma sahip. Uygulama sayesinde partnerler birbirlerinin Spotify hesaplarına bağlanabilecek, fotoğraf paylaşabilecek ve durum ayarlayabilecekler.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 80.759 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle devletler sosyal izolasyon kurallarını uygularken sosyal medya platformları da yeni duruma uygun uygulamalar geliştirmeye devam ediyor. Son olarak Facebook, sosyal izolasyon koşulları kapsamında çiftler için yeni bir mesajlaşma uygulaması yayınladı.

App Store'da yayınlanan yeni mesajlaşma uygulaması Tuned, Facebook tarafından 'çiftler için özel bir alan' olarak tanımlanıyor. Tuned, çiftlere özel çevrimiçi koleksiyon defterine benzer bir tasarıma sahip ancak Facebook'un veri gizliliği hâlâ uygulandığı için çiftlere ve Facebook'a özel demek daha doğru olur. Çiftler; bu uygulamaya Spotify hesaplarını bağlayabilir, durum ayarlayabilir, birbirlerine fotoğraf, kartpostal ya da sesli not yollayabilir ve sticker ya da tepki gönderebilir.

Birbirini göremeyen çiftlere özel:

Tuned, Facebook'un geçen sene kurulan New Product Experimentation (Yeni Ürün Deneyimleme - NPE) takımı tarafından geliştirildi. NPE'nin Tuned dışında uygulama mağazasında olan tek uygulaması, hobilere odaklanan Hobbi. NPE'nin daha önce geliştirdiği 'meme üretme' uygulaması Whale, App Store'dan kaldırılmıştı. The Information'a konuşan bir Facebook sözcüsü, NPE uygulamalarının işe yarayıp yaramayacağını göreceklerini ve tersi bir durumda NPE'nin kapatılabileceğini kaydetti.

Tuned'un sosyal izolasyon nedeniyle birbirini göremeyen çiftler tarafından kullanılabileceği düşünülüyor. Karantina koşullarında bu çok da kötü bir fikir olmayabilir. Tuned'u kullanmak ücretsiz ve görünüşe bakılırsa üyelik için bir Facebook hesabına sahip olmanız gerekmiyor ancak yukarıda bahsedildiği gibi veri gizliliği Facebook'un kontrolünde.

Facebook'un Tuned için özel bir promosyon yapması beklenmiyor ancak Instagram'ın Yakın Arkadaşlar gibi özellikleri düşünüldüğünde, Facebook'un daha spesifik amaçlı sosyal medya platformları üretmeye başlaması rekabet açısından ilginç olabilir. Tuned'u aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.