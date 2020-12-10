ABD Ticaret Komisyonu, Facebook'un Dağılması İçin Dava Açtı

ABD Federal Ticaret Komisyonu, rakiplerini satın alarak ya da önünü keserek devre dışı bırakıp tekel haline gelen Facebook'un dağılması ve bünyesindeki varlıkların bağımsız hale getirilmesi için federal mahkemeye dava açtı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu, 9 Aralık Çarşamba günü (dün) sosyal medya devi Facebook’un dağıtılması için dava açtı ve federal mahkemeden Facebook’a ait olan Instagram, WhatsApp gibi varlıkların bağımsız işletmeler haline getirilmesi talebinde bulundu. Mahkemenin FDC lehine karar vermesi halinde Facebook; WhatsApp, Instagram gibi varlıklarını satmaya zorlanacak.

Washington DC'deki bir federal mahkemede açılan davada FDC, Facebook’un rekabetçi tehditler sunan şirketleri satın alarak ve satın alamayacağı rakipleri haksız yere engelleyen kısıtlayıcı politikalar izleyerek tekel haline geldiğini aktardı. FDC’nin söz konusu davadaki talebi ise Instagram ve WhatsApp da dahil olmak üzere Facebook’u tekel haline getiren varlıkların ve işletmelerin elden çıkarılması, yeniden inşası ya da mahkemenin sunacağı alternatif bir çözüm.

Facebook'un dağıtılmasını isteyen FDC, yıllar önce Facebook'un WhatsApp ve Instagram'ı satın almasını onaylamıştı

Tahmin edebileceğiniz gibi Facebook’un hisse değeri, açılan bu davadan oldukça kötü etkilendi ve gün kapanmadan önce hisse senedi fiyatı yüzde 4 kadar düştü. Bu arada Facebook, FDC’nin davasını gözden geçirdiğini ifade ederken; şu anda bağımsızlıkları istenen Instagram ve WhatsApp’ın yıllar önce satın alınmasının davayı açan FDC tarafından onaylandığını hatırlattı.

“FDC’nin satın alımlarımızı onaylamasından yıllar sonra hükümet, ürünlerimizi kullanan insanlara ve iş dünyasına etkisini gözetmeksizin değişiklik gerçekleştirmek istiyor.” ifadelerini kullanan Facebook, yakında konuyla ilgili daha detaylı açıklamalarda bulunacaklarını belirtti. Mark Zuckerberg geçtiğimiz yıl şirket içi bir toplantıda hükümetin Facebook’u dağıtmak için bir dava açması halinde yasal bir savaşa gireceklerini ve bu savaşı kazanacaklarını ifade etmişti.

Bilmeyenler için hatırlatalım; Facebook, 2012’de Instagram’ı 1 milyar dolarlık bir anlaşma ile satın almış, FDC bu satın alımı 5-0 oy ile onaylamıştı. FDC’nin Facebook’un dağıtılması için açmış olduğu dava ise komisyonda 3-2 oy alarak kabul edildi. Bu arada Facebook’un WhatsApp’ı da 2014 yılında 22 milyar dolar karşılığında satın aldığını da hatırlatalım.