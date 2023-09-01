The New York Times, Meta'nın Facebook ve Instagram gibi platformlarına Avrupa'da ücretli abonelik getireceğini öne sürdü. İddiaya göre kullanıcılar, para ödeyerek reklamsız bir deneyim yaşayabilecek.

The New York Times tarafından bugün paylaşılan bir rapor, ABD’li teknoloji devi Meta’nın sosyal medya platformlarıyla ilgili bir hamle yapmaya hazırlandığını iddia etti. İddiaya göre şirket, Facebook ve Instagram gibi platformlarına ücretli abonelik getirebilir.

Rapor, bu aboneliğin kullanıcıların reklam görmemesini sağlayacağını söylüyor. Sistemin yalnızca Avrupa Birliği ülkelerine özel olacağı da gelen bilgiler arasında.

Şu anlık iddia olan ücretli sistemin fiyatı veya çıkış tarihi konusunda bir bilgi yok

The New York Times, reklamsız bir sosyal medya deneyimi sunacak sistemin kaç para olacağının veya ne zaman geleceğinin belli olmadığını aktarıyor. Meta’dan herhangi bir açıklama gelmediğini ekleyelim. Yani bunun şimdilik tamamen bir iddia olduğunu, ücret ödeyerek reklam görmemeyi sağlayacak sistemin hiç gelmeme ihtimalinin bulunduğunu belirtelim.

Meta, uzun süredir veri kullanımı ve hedefli reklamlar nedeniyle Avrupa Birliği’nin düzenlemeleriyle mücadele ediyordu. Hatta İrlandalı düzenleyiciler, zorla kişiselleştirilmiş reklamlar gösterdiği için ocak ayında 413 milyon dolarlık, mayıs ayında ise Avrupalı kullanıcı verilerini ABD’ye aktardığı gerekçesiyle 1,3 milyar dolarlık iki cezayı şirkete vermişti.

Yani reklamsız bir deneyim sunacak ücretli aboneliğin Avrupa’nın düzenlemelerine uymak için olduğu söylenebilir. Bu da teknoloji devlerinin AB’nin regülasyonları için ciddi politika değişimleri uygulamaya başlayabileceğinin bir göstergesi. Meta, hâlihazırda AB’deki kullanıcılara hedefli reklamları göstermeme seçeneği sunuyordu.

Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi yüz milyonlarca kullanıcısı bulunan platformları bünyesinde bulunduran Meta, gelirlerinin çoğunu hedefli reklamlar yoluyla kazanıyordu. Avrupa Birliği de şirketin reklam tarafının %10’unu oluşturması nedeniyle Kuzey Amerika’dan sonraki en kazançlı ikinci bölgesiydi.