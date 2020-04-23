Facebook, yeni bir karar aldı ve artık Facebook ve Instagram’daki yayınların ve yüksek erişimli hesapların yerini gösterecek. Facebook’un yeni hamlesi, şeffaflığı arttırmakla beraber kullanıcıların, gönderilerin ve hesapların güvenilirliğini sağlamayı amaçlıyor.

Instagram ve Facebook’ta artık bir sayfadaki gönderilerin nereden yapıldığı ve hesabın nerede olduğunu gösterilecek. Facebook’tan yapılan açıklamada, yeni uygulamanın amacının kullanıcıların bir yayının gerçekliğini değerlendirmesini sağlamak olduğu bildirildi.

Facebook ve Instagram’ın yeni uygulaması şu anda ABD’de pilot olarak deneniyor. Pilot uygulamada ilk olarak geniş kitlelere ulaşan hesaplara odaklanılacak. Sosyal medya devi, ABD’deki denemede yüksek erişime sahip sayfaların ve hesapların yerlerinin açıkça görüleceğini açıkladı.

Facebook’un yeni uygulamasının duyurusu için Facebook Ürün Yöneticisi Anita Joseph ve Instagram Ürün Müdürü Georgina Sheedy-Collier bir blog yazısı kaleme aldılar. İkili, blog yazısında “Bu değişiklikler Facebook ve Instagram'da seçimleri koruma ve şeffaflığı artırma konusundaki geniş çabalarımızın bir parçasıdır” denildi.

ABD’de denenmeye başlayan Facebook ve Instagram’ın yeni uygulaması, kullanıcıların takip ettikleri hesaplar ve gönderilere karşı güvenlerinin artmasına neden olabilir. ABD’de şu anda devam eden yeni uygulamanın diğer ülkelerde ne zaman uygulamaya sokulacağı ise henüz belli değil.