Sağlık Bakanı: 5 İlde Daha Maskesiz Sokağa Çıkmak Yasak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da yaptığı açıklamayla koroanavirüsle mücadele kapsamındaki yeni tedbirleri açıkladı. Bakan Koca, bugüne kadar 37 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına 5 ilin daha eklendiğini ifade etti. Buna göre toplam 42 ilimizde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

2020 yılının ilk günlerinden beri gündemin ana konularından bir tanesi olan koronavirüs salgını, hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Her ne kadar 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine girmiş olsak da virüs tehlikesi henüz geçmiş değil ve sürecin başındaki sert tedbirlere geri dönme ihtimalimiz bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklaması da bunun bir göstergesi.

Normalleşme sürecine girdiğimizden beri bazı şehirlerde çeşitli tedbirler zaten uygulanmaya devam ediyor. Bu tedbirlerin başında ise maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalarda ülke genelindeki 37 ilde maskesiz sokağa çıkılamıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla 5 ilimizde daha maskesiz sokağa çıkma yasağı geldi. Alınan son kararla 42 ilimizde maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış oldu.

Kayseri, Erzurum, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Rize'de de maskesiz sokağa çıkmak yasak

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarına göre Rize, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum ve Kayseri illerinde de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Fahrettin Koca; "42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." cümleleriyle maske kullanımının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa.

Maskenin nasıl takıldığı önemli

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olması, maskenin sadece yanımızda taşınacağı ya da bir aksesuar gibi çenemizde takabileceğimiz anlamına gelmiyor. Maskenin iç yüzüne kesinlikle dokunulmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar, çene ve burun çevresinin tamamen kapalı olduğundan emin olunması gerektiğini ifade ediyorlar.

Günlük vaka sayıları istenen düzeyde değil: Sürecin başına dönebiliriz

Türkiye, 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine girdi. Normalleşme sürecinde 900'lü sayılarda olan günlük vaka rakamları, normalleşme sürecinin ardındansa 1.000 bandının üzerine ve hatta kritik eşik olan 1.500 bandına çıktı. Bu durum, koronavirüsün gücünü yitirmediğini gösteriyor. Ayrıca uzmanlara göre günlük vaka sayılarının bu bandda seyretmesi önemli bir mesaj veriyor. Eğer vaka sayıları azalmazsa mart ayına yeniden dönüş olabilir.