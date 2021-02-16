Louisiana State Üniversitesi'nden bilim insanları, aynı mutasyon dizilimine sahip 7 farklı koronavirüs varyantının ABD'nin farklı eyaletlerinde yayılım göstermeye başladığını tespit etti.

Louisiana State Üniversitesi’nden bilim insanları, son yapmış oldukları bir araştırmayla birlikte ABD’de aynı mutasyon türüne sahip 7 farklı koronavirüs varyantının dolaştığını tespit etti. Amerika genelinde yayılım gösteren yeni varyantların daha ölümcül olup olmadığı bilinmiyor ancak araştırmacılar, hakem heyetinin yakın bir zamanda yeni varyantlar üzerinde inceleme başlatacağını duyurdu.

Mutasyona uğrayan virüste çok değişik şeyler tespit ettiklerini belirten bilim insanları, virüsün gerçekten evrim geçirdiğini, virüsün insan hücrelerine girmesini sağlayan bileşiklerin zaman geçtikçe bağışıklık kazandığını açıkladı.

"Yeni varyantların ortaya çıkması salgının kontrolünü daha da zorlaştırıyor"

İlk olarak İngiltere’de, daha sonrasında ise Güney Afrika’da ortaya çıkan koronavirüs varyantları tüm ülkeleri alarma geçirmiş, bilim insanları kendi ülkelerinde kol gezinen varyantlar için yeni araştırmalar başlatmıştı. Louisiana State Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi’nden gelen son bir araştırma, aynı genetik mutasyona sahip 7 farklı varyantın Amerika’nın birçok eyaletinde yaygın bir şekilde dolaştığı tespit edildi.

Bilim insanları, 7 farklı varyantın İngiltere’de görülmeye başlanan varyant gibi yüksek bulaş seviyesine sahip olup olmadığını henüz bilmediklerini, yürütülen çalışmaların bu varyantların sahip oldu farkları ortaya koyacağını dile getirdi.

Araştırmanın başındaki isimlerden Jeremy Kamil, yeni varyantlar ortaya çıktıkça salgını kontrol etmenin daha zor olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı; "Bu mutasyonda gerçekten de değişik şeyler oluyor. Hastanede Koronavirüse sahip kan örneklerini sıralarken, bazı farklı varyantlarla karşılaştım ve bence bu varyantlar, evrimin en iyi örneklerinden birisi."