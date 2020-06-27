TV dünyasının en uzun soluklu dizilerinden bir tanesi olan Family Guy’da önemli bir değişikliğe gidiliyor. Cleveland karakterine can veren Mike Henry, bu rolden çekildiğini açıkladı.

Uzun süredir var olan ve George Floyd’ün öldürülmesiyle ABD’de tekrar alevlenen Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) akımı, sadece günlük yaşamda değil eğlence sektöründe de etkilerini gösteriyor.

Akımın etkisini gösterdiği dizilerden bir tanesi, 1999 yılında başlayan ve 18.sezonunu tamamlayan Family Guy oldu. Siyahi bir karakter olan Cleveland Brown’a sesiyle can varan Mike Henry, resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda artık Cleveland karakterini canlandırmayacağını söyledi.

“Siyahi bir karakter siyahi birisi tarafından canlandırılmalı”

Mike Henry, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Family Guy’da Cleveland’ı 20 sene boyunca canlandırmak benim için bir onurdu. Bu karakteri seviyorum ancak siyahi karakteri siyahi birisi canlandırmalı. Bu yüzden rolden çekiliyorum” ifadelerini kullandı.

Henry, 1999 yılında başlayan dizinin yapı taşlarından bir tanesiydi. Cleveland dışında dizide gözüken Herbert ve Consuela gibi karakterlere de sesiyle can veren Henry, yazar ve ortak yapımcı koltuğunda da oturuyordu. Henry, ayrıca Family Guy’ın yan dizisi olan The Cleveland Show’un da ortak yapımcıları arasında bulunuyordu.

Family Guy, bu konuda tek başına da değil, 1989 yılında başlayan The Simpsons’ta da benzer bir değişiklik kapıda. Dizinin yayınlandığı kanal olan Fox, bundan sonra dizide beyaz olmayan karakterlerin beyaz aktörler tarafından canlandırılmayacağını açıkladı. Ayrıca Adult Swim dizisi Big Mouth’ta da benzer bir olay yaşandı. Jenny Slate, melez bir karakter olan Missy Foreman-Greenwald’u seslendirmeyeceğini açıkladı.

Family Guy’daki bu değişikliğin etkileri ne olacak, Cleveland karakterine sesiyle can verecek bir aktörün bulunması ne kadar sürecek henüz bilinmiyor. Ancak IGN’de yer alan habere göre Henry’nin 19. sezondaki bazı bölümlerin seslendirmelerini yapmış olma ihtimali bulunuyor, dolayısıyla bu bölümlerin yeniden seslendirilme ihtimalleri yüksek.