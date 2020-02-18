Fantastik Canavarlar 3, 4 ve 5 Hakkında Tüm Detaylar

Harry Potter’ın büyülü dünyasının farklı ayrıntılarını görme şansı yakaladığımız Fantastik Canavarlar serisi, ilk iki filmiyle pek de olumlu karşılanmamıştı. Ancak büyücülük dünyasına doğru yapılan fantastik yolculuk devam edecek. Gelin Fantastic Beasts 3, 4 ve hatta 5. filmlerine yakından bakalım.

Rowling'in edebiyat ve sinema dışında koca bir neslin hayal gücüne armağan edilen Harry Potter serisinin öncesin Fantastik Canavarlar, ilk 2 filmiyle pek de sevilmedi. 2016 yılında vizyona giren Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar, filmi iki yılın ardından Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları ile devam etmişti. Filmin oyuncuları, karakterleri sevildi ancak hikayesi bir türlü oturmadı.

Serinin devamında 3 film daha göreceğimiz ve toplamda 5 Fantastik Canavarlar filmi seyredeceğimiz artık kesin gibi. Tüm hatalara ve kötü eleştirilere rağmen, yapımcı şirketlerin ısrarı seriyi yeniden canlandırabilir.

Fantastik Canavarlar 3 çekimleri neden başlamıyor?

Bir beşleme olarak çekileceği duyurulan Fantastik Canavarlar film serisinin çekim temposu, ikinci filmden sonra beklenmedik bir şekilde yavaşlamaya başladı. Hayranlar bu durumdan epey rahatsız oldukları için serinin yapım şirketi Warner Bros., Fantastik Canavarlar’ın üçüncü filminin çekimlerine 2020 yılının bahar aylarında başlanacağını ve vizyona girme tarihinin 12 Kasım 2021 olacağını duyurdu.

Serinin oyuncularından Dan Fogler çekimlerin ertelenmesinin nedenini, yeni filme hazırlanmak için daha fazla zamana ihtiyaçları olması, olarak açıkladı. Warner Bros Pictures Grup Başkanı Toby Emmerich ise yaptığı açıklamada, bu gecikmenin film yapımcılarına sanatlarını geliştirmek ve hayranlara mümkün olan en iyi filmi sunmaları için zaman kazandırmak amacıyla yapıldığını, söyledi.

J. K. Rowling, üçüncü filmin senaryosunun 10 Aralık 2018 tarihinde tamamlandığını açıklamıştı. Bu nedenle yapımcılar tarafından yapılan bu ertelemenin, ikinci filmden sonra “yoğurdu üfleyerek yemek” olduğu düşünülüyor. Solo: A Star Wars Story ve Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları filmlerinde istenilen başarıyı yakalayamayan Warner Bros., yeni filmler için acele etmiyor ve hayranların istekleri doğrultusunda filmler yapmayı hedefliyor gibi görünüyor.

Fantastik Canavarlar 3, 4 ve 5 filmlerinde hangi oyuncular rol alacak?

Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları filminde büyük karışıklıkların içinde kalan karakterlerin bir kısmı hikaye gereği yeni filmlerde rol alamayacaklar. Örneğin, Geller Grindelwald tarafından öldürülen Leta Lestrange’ı canlandıran oyuncu Zoe Kravitz yeni filmlerde olmayacak. Fakat ileride bir sürprizle ortaya çıkmayacağının bir garantisi yok.

Yeni filmde beyaz perdede görülmesi muhtemel olan oyunculardan bazıları; Newt Scamander olarak Eddie Redmayne, Tina Goldstein olarak Katherine Waterston, Jacob Kowalski olarak Dan Fogler, Queenie Goldstein olarak Alison Sudol, Credence Barebone olarak Ezra Miller. Gellert Grindelwald karakterinin tekrar Johnny Depp tarafından canlandırılması ihtimali de epey yüksek görünüyor.

Yeni filmin yönetmeninin de David Yates olması bekleniyor. Bazı Harry Potter filmlerinin de yazarlığını yapmış olan Steve Kloves’un, J. K. Rowling ile beraber Fantastik Canavarlar 3 filminde imzası olacak. Dördüncü ve beşinci filmlerin kadroları ile ilgili henüz net bir açıklama olmasa da, oyuncu ve yazar kadrosunun bu şekilde devam edeceği öngörülüyor.

Fantastik Canavarlar 3 filminde seyirciyi ne bekliyor?

Fantastik Canavarlar serisinin yazarı J. K. Rowling yeni filmle ilgili birkaç ipucu vermişti. Rowling'e göre üçüncü film, 1930’lu yıllarda ve Rio de Janeiro’da geçen bir hikayeyi konu alacak. Brezilya merkezli yapılacak olan bu çekimler, hayranları heyecanlandırdığı kadar da endişelendirdi. Çünkü filmin ana hikayeden sapmasından korkuluyor.

Filmin finali ise tam bir soru işareti. Eğer ucu açık bir final olursa, vaadedilen beşlemenin geleceği anlaşılacak, eğer net bir final olacaksa da üçleminin şanına yaraşır ve tatmin edici bir final olması bekleniyor. Variety dergisine konuşan gişe analisti Jeff Bock, Fantastik Canavarlar 3 filmde genç Albus Dumbledore üzerinde durulacağını, çekimlerin Brezilya’da yapılacak olmasının Hogwarts'tan uzaklaşmak demek olmadığını ve seriyi kurtarmak adına başarılı bir çalışma yapacaklarını düşündüğünü söyledi.

Fantastik Canavarlar 4, 5 konusu ve vizyon tarihleri:

Şu an için ne yapım şirketi Warner Bros., ne de serinin yazarı J. K. Rowling tarafından dördüncü ve beşinci filmler için açıklanmış herhangi bir vizyon tarihi bulunmuyor. Üçüncü film bile bu kadar ertelendiyse, bir beşleme ihtimalinin uzak olduğu düşünülüyor ama bu durum tamamıyla üçüncü filmin alacağı gişe başarısına bağlı.

Yazar J. K. Rowling, filmlerin 19 yıllık büyülü bir dünyayı anlatacağını açıklamıştı. Yani son filmin hikayesinin geçtiği tarih muhtemelen 1945 yılı olacak. Bu tarih aynı zamanda gelecekte Lord Voldemort olacak olan Tom Riddle’ın Hogwarts’tan mezun olma tarihi. Bu filmlerde Gellert Grindelwald’ın Albus Dumbledore tarafından mağlup edilişini, Lord Voldemort’un ortaya çıkış hikayesini ve ilk hortkulukların yaratılma hikayelerini izleyeceğimiz tahmin ediliyor.

Özellikle Harry Potter serisinin hayranları tarafından heyecanla takip edilen Fantastik Canavarlar serisinin akıbeti biraz karanlık görünüyor. Fakat üçüncü filmin vizyon tarihi geldiği zaman yeterli gişe başarısı yakalaması durumunda, dördüncü ve beşinci filmlerin gelme ihtimali de artacaktır.