Fantastik Dörtlü'yü Marvel Sinematik Evreni'ne sokacak filmin oyuncu kadrosu nihayet belli oldu. Açıklanan kadro, aylardır dolaşan söylentileri doğruluyor.

Marvel’ın en ikonik kahraman gruplarından olan Fantastik Dörtlü, yepyeni bir filmle resmen Marvel Sinematik Evreni’ne (MCU) katılacak. Önümüzdeki yıl vizyona girecek filmin kadrosu da büyük merak konusuydu. Bugün Marvel Stüdyoları’ndan beklenen açıklama nihayet geldi.

Marvel, MCU’nun Fantastik Dörtlü’sünü seçtiğini duyurdu ve karakterleri kimin canlandıracağını açıkladı. Oyuncular, bizim de sizlerle paylaştığımız, aylardır dolaşan söylentileri doğruluyor.

İşte Fantastik Dörtlü filminin oyuncu kadrosu:

*Soldan sağa: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach

Marvel çizgi romanlarının en zeki karakteri olarak nitelendirilen Reed Richards (Mr. Fantastic), The Last of Us ve The Mandalorian gibi yapımlardan tanıdığımız Pedro Pascal tarafından canlandırılacak. Mission Impossible serisinde de gördüğümüz Vanessa Kirby ise Sue Storm (Görünmez Kadın) olarak karşımıza çıkacak.

Dörtlünün bir diğer üyesi Johnn Storm (Alev Adam), Stranger Things ile herkesin aklına kazınan Joseph Quinn tarafından beyaz perdeya taşınacak. Son olarak Ben Grimm’e (The Thing), Ebon Moss-Bachrach hayat verecek. Ebon Moss-Bachrach, The Bear dizisiyle son zamanlarda çıkıştaydı.

Doctor Doom gibi diğer merak edilen karakterler ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı. Yakın zamanda diğer oyuncuların da açıklanacağını tahmin edebiliriz. Yapımın konusu gibi diğer detayları da henüz belli değil.

Filmin vizyon tarihi de değişti

WandaVision’ı yöneten Matt Shakman’ın çekeceği Fantastik Dörtlü filminin prodüksiyonunun yaz aylarında başlayacak. Fantastik Dörtlü’nün vizyon tarihi ise 2 Mayıs'tan 25 Temmuz 2025'e çekildi. Yeni takvimin, 2 Mayıs 2025'e Thunderbolts'u taşıdığını belirtelim.

Fantastik Dörtlü için paylaşılan ilk görsel: