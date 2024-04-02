Hazine ve Maliye Bakanlığı, FAST işlemler için maksimum işlem tutarını artırdı. Artık vatandaş, daha fazla parayı tek seferde FAST ile aktarabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, birkaç yıl önce hayatımıza giren ve 7 gün 24 saat boyunca para transferi yapmamızı sağlayan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) hizmetine ilişkin yeni bir karar aldı. Hükûmet, FAST ile yapılabilecek para transferi tutarını güncelledi.

FAST, uygulamaya konduğu ilk zamanlarda en fazla 5.000 TL'lik transferler için kullanılabiliyordu. Yüksek enflasyon nedeniyle paranın değer kaybetmesi, maksimum FAST tutarının yükseltilmesine yol açtı. Aşama aşama yükseltilen tutar, en son 50 bin TL olarak belirlenmişti. Şimdi bu tutarın da üstüne çıkıldı.

FAST üst limiti, 100 bin TL oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, FAST üst limitinin 100 bin TL olarak güncellendiği duyuruldu. Öte yandan; daha çok iş yerlerinde kullanılan FAST-TR karekodlu işlemler için üst limit ise 100 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıldı.

Yetkililer, düzenlemenin 4 Nisan 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini açıkladılar.