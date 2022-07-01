FBI'dan Açıklama: Deepfake, İş Başvurularında Kullanılıyor!

FBI'dan tüm işletmeleri ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre bilgisayar korsanları, deepfake videolar ile sahte iş başvuruları yapıyorlar. Peki bilgisayar korsanları, sahte başvurular yaparak neyi amaçlıyorlar?

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), akıllara durgunluk veren bir açıklama yaptı. Kurum tarafından yapılan açıklamalarda, bilgisayar korsanlarının deepfake teknolojisinden faydalanarak sahte iş başvuruları yapmaya başladıkları ifade edildi. Peki bu nasıl oluyor?

Yapay zeka teknolojileri, hayatımıza çok büyük katkılar yaptı. Ancak tüm bu katkılar insanlığın ileri taşınması için kullanılmıyor. Deepfake de oldukça tehlikeli sonuçları olabilen teknolojilerden bir tanesi. Makine öğrenimi yöntemiyle bir kişiyi taklit edebilen algoritmalar, ortaya sahte videolar çıkmasını sağlıyorlar. Oluşturulan sahte videolarla sayısız manipülatif girişimde bulunmak oldukça olası. FBI tarafından yapılan açıklamalarsa deepfake teknolojisinin bambaşka bir alanda daha kullanılmaya başladığını gözler önüne seriyor.

Önce kişisel verilere ulaşıyor, sonra da sahte videolarla iş görüşmeleri yapıyorlar

FBI tarafından yapılan açıklamalara göre bilgisayar korsanları, önce insanların kişisel verilerini çalıyorlar. Daha sonra da internetteki iş ilanlarına bakan korsanlar, kişiye uygun ve uzaktan çalışma metodunun uygulanacağı işleri seçiyorlar. Bundan sonraki süreçte ise deepfake teknolojisi devreye giriyor. Kişilere ait görüntüleri kullanarak sahte videolar oluşturan bilgisayar korsanları, bu videolar sayesinde uzaktan görüntülü iş görüşmeleri gerçekleştiriyorlar. Yalnızca ses için de kullanılabilen deepfake teknolojisi, sesli görüşmeler için de rahatlıkla kullanılabiliyor.

FBI, bu yöntemin şu an için ABD'de görüldüğünü ve genelde kurumsal işletmelerin hedef alındığını belirtiyor. Kuruma göre bilgisayar korsanlarının amacı, sahte bir işe girip çalışmak değil. İşe kabul edildikten sonra erişebileceği verilerle yeni saldırılar düzenlemek. Görünen o ki iş dünyası, siber saldırılara kurban gitmemek için işe alım süreçlerinde çok daha fazla titiz olmak durumunda kalacaklar.